No respetaron el alto: Reportan dos lesionados tras aparatoso choque en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del miércoles 1 de octubre de 2025, aproximadamente a las 16:15 horas, se registró un accidente de tránsito en la zona Centro de Ciudad Obregón, Sonora, lo cual dejó como saldo preliminar a dos personas lesionadas. A pesar de los constantes llamados de protección de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los incidentes de este tipo cada vez son más recurrentes en los diferentes sectores de la localidad.

De acuerdo con los reportes preliminares de este caso, el percance vial ocurrió en la intersección de la avenida Miguel Alemán y Mayo, en la colonia Centro. Versiones extraoficiales indican que los afectados se movilizaban de poniente a oriente sobre la calle Mayo en una motocicleta Italika, Ft 150, color negra y edición 2019; sin embargo, no respetaron el alto correspondiente y se impactaron con un automóvil sedán, color gris y de la línea Ikon, que transitaba de sur a norte por la avenida Miguel Alemán.

Extraoficialmente se identificó a la pareja lesionada como Gerónimo 'N' y Celina 'N', de 62 y 40 años de edad, respectivamente. Derivado del fuerte impacto, los tripulantes de la unidad ligera se proyectaron contra el pavimento y resultaron con golpes en distintas partes de su cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención por parte de la Cruz Roja Mexicana. Una vez en el lugar, los paramédicos auxiliaron a las víctimas y posteriormente efectuaron el respectivo traslado a un hospital cercano.

Por su parte, elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para realizar el deslinde de responsabilidades y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH). Trascendió que los daños materiales en las unidades involucradas ascienden a los 20 mil pesos. Hasta el momento no se tienen detalles sobre el estado de salud de las personas lesionadas.

Choque múltiple en Ciudad Obregón

En otro percance vial registrado la tarde del miércoles en Ciudad Obregón, un conductor no alcanzó a frenar y provocó un efecto carambola tras impactar a otros dos vehículos frente al Estadio Tomás Oroz Gaytán, en las inmediaciones de la colonia Infonavit Yocujimari. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración en las unidades involucradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui