Persecución culmina con la detención de un sujeto en Nogales; viajaba en vehículo robado

Nogales, Sonora.- La noche del 1 de octubre de 2025 se registró una persecución por calles de la colonia Bellavista, en el municipio de Nogales, que concluyó con la detención de un hombre identificado como Fabián 'N', de 25 años de edad. Según el reporte oficial, el detenido se impactó contra una patrulla oficial de la Policía Municipal, lo que permitió que los oficiales pudieran efectuar el arresto y posteriormente presentarlo ante la autoridad competente.

De acuerdo con el informe del Departamento de Seguridad Pública de Nogales, los hechos ocurrieron a las 22:20 horas, cuando agentes municipales se encontraba realizando recorridos de vigilancia sobre la calle Los Tigres, en la mencionada demarcación, y en ese momento detectaron una camioneta de la marca Nissan Pathfinder, color gris y sin placas de circulación, que se desplazaba por la calle Municipio de la Colorada con dirección al sur de la ciudad fronteriza.

En ese momento, los uniformados le marcaron el alto con luces y sirenas reglamentarias debido a la falta de placas; sin embargo, el sospechoso no se detuvo y continuó su camino a alta velocidad, por lo que se desarrolló una persecución por varias calles de la colonia Bellavista. El seguimiento culminó hasta que el sujeto se estrelló contra una unidad policial que se encontraba en la calle Municipio de Ahuacatlán.

Después de una inspección de seguridad, los oficiales confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo que se realizó horas antes tras un hurto registrado en la colonia Acacias., por lo que se notificó al Centro de Atención Temprana. Finalmente, el individuo quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. En tanto, el vehículo fue remolcado al corralón del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5).

Cabe mencionar que este hecho ocurre luego de que, el pasado martes 30 de septiembre, alrededor de las 17:49 horas, agentes de Seguridad Pública Municipal capturaron a un hombre que cometió una falta administrativa que derivó en el aseguramiento de estupefacientes. Los informes preliminares señalan que los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Nogales, en el municipio fronterizo.

#Seguridad | Lo paran por una falta de tránsito en Nogales y le encuentran droga oculta en su ropa uD83DuDC64uD83DuDC8Ahttps://t.co/kdbmCP9N7y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 2, 2025

