Rescatan a tres jóvenes y detienen a presunto reclutador de grupo criminal en Jalisco

Ojuelos, Jalisco.- Durante un operativo de elementos de seguridad del Estado de Jalisco lograron el rescate de tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, que habían sido reclutados por la fuerza para integrarse a las filas de un grupo de la delincuencia organizada. Durante la acción, también se concretó la detención de César 'N', señalado como el presunto responsable de orquestar el engaño y la coacción.

Los hechos fueron confirmados el pasado 2 de octubre por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ojuelos. A través de un comunicado, la dependencia informó que la detención fue el resultado de "labores de inteligencia y vigilancia en conjunto con la Policía del Estado". Las tres víctimas, de 18, 22 y 24 años de edad, contaban ya con una ficha de búsqueda activa, tras la denuncia interpuesta por sus familiares.

Según las declaraciones del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, todo inició cuando uno de los jóvenes logró hacer señas discretas a una patrulla de la Policía Regional que se encontraba en la zona. Este acto de valentía permitió a los oficiales intervenir. "Fue cuando en la entrevista inicial con los jóvenes se detectó que estaban siendo reclutados, por las propias versiones que daban ellos", explicó el funcionario.

Las investigaciones revelan que el modus operandi se basó en engaños. César 'N' habría invitado a los jóvenes a una supuesta fiesta. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, la situación cambió drásticamente, pues les fueron despojados sus teléfonos celulares e identificaciones, dejándolos incomunicados. Acto seguido, se les informó que a partir de ese momento "trabajarían" para la organización criminal a la que el detenido afirmó pertenecer.

Este incidente sucede en medio de una problemática mayor, que las autoridades de Jalisco han identificado. Apenas en agosto pasado, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, advirtió sobre un patrón de reclutamiento forzado que utiliza falsas ofertas de trabajo, difundidas principalmente en redes sociales, para atraer a jóvenes. Esta estrategia delictiva, catalogada como trata de personas, suele tener un itinerario definido.

Los jóvenes captados en Jalisco son trasladados a Zacatecas para recibir adiestramiento, para después ser movilizados a Nayarit y, finalmente, a Sinaloa. El rescate en Ojuelos representa un golpe a estas redes y refuerza la alerta sobre los riesgos de las ofertas laborales de dudosa procedencia.

Fuente: Tribuna