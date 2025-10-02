Se incendian pipas cargadas de diésel en Los Mochis; hay un menor herido de gravedad

Los Mochis, Sinaloa.- La tarde de este jueves 2 de octubre de 2025 se registró un incendio en una pensión de tráileres 'La Pilarica', la cual se ubica en la Zona Industrial de la ciudad de Los Mochis, junto al Libramiento Oriente y la Carretera Internacional México 15. El percance ocasionó daños en dos pipas cargadas con diésel, así como en unidades de carga pesada y vehículos particulares, además dejó un saldo preliminar de al menos cuatro personas lesionadas, incluido un menor de edad.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, las víctimas resultaron con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Versiones preliminares indican que un cortocircuito fue el origen del fuego en una de las pipas, lo cual derivó que el siniestro se extendiera hasta las cajas de unos tráileres que se encontraban en el lugar. Personal médico y de los servicios de emergencia se movilizaron hacia la ubicación para atender la situación.

Personal de Protección Civil también trabaja en el sitio para corroborar que alguna llama no vaya a quedar prendida y reviva el incendio, ya que a unos metros se encuentran las bombas de gasolina de la estación de servicio y algunas otras cisternas con combustible", explicó el medio anteriormente citado.

Paramédicos de los Servicios Médicos Municipales de Ahome (Summa), así como de la Cruz Roja Mexicana, se encargaron de auxiliar a los afectados. Una vez estabilizados, los lesionados fueron trasladados de urgencias al Hospital General de Los Mochis. Derivado del incidente, elementos de la Policía Municipal de Ahome mantuvieron cerrado el Lateral 18 por los carriles que corren hacia el norte, además de que se evacuaron a los civiles que estaban cerca de la zona siniestrada.

Por su parte, integrantes del Cuerpo de Bomberos, en conjunto con personal de Protección Civil Municipal y Estatal, tardaron alrededor de dos horas para controlar el incendio. El área quedó resguardada por efectivos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, mientras que las autoridades competentes realizaron las primeras investigaciones del caso para determinar las causas exactas del suceso.

Reportan a grave a menor

Uno de los afectados fue identificado como Víctor Manuel 'N', de 17 años de edad, y trascendió que se reporta en estado grave de salud al presentar quemaduras de tercer grado en el 100 por ciento de su cuerpo. Por el momento permanece bajo supervisión médica en el Hospital General de Los Mochis. Otro lesionado fue identificado como Édgar Adrián 'N', de 30 años, quien se encuentra internado en el mismo nosocomio y sufrió quemaduras en ambas manos. Ambos fueron auxiliados en una primera instancia por los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome.

Fuente: Tribuna del Yaqui