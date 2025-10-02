Sicarios asesinan a balazos a Policía de Tijuana; violento homicidio queda en VIDEO

Tijuana, Baja California.- El mes de octubre arrancó violento en Baja California. La noche de este miércoles, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno Estatal y Federal desplegaron un fuerte operativo en Tijuana, luego de que se reportara un ataque armado contra un agente de la Policía Municipal en inmediaciones de la colonia Paseos del Vergel. La víctima murió, por lo que las autoridades abrieron una nueva carpeta de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron anoche, miércoles 1 de octubre, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, cuando el policía municipal, identificado como Jorge Robledo H. estaba llegando a su domicilio. En ese momento, dos sujetos vestidos de negro y con capuchas se aproximaron por la espalda y lo atacaron con armas largas mientras descendía de su vehículo, justo frente a la puerta del conductor.

Autoridades lamentaron el homicidio del policía. Foto: Facebook

Tras la agresión, los responsables huyeron a pie hacia un cerro cercano, mientras que testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Tijuana, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes implementaron recorridos de vigilancia para dar con los agresores.

También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes rápidamente revisaron a la víctima, sin embargo, confirmaron que el agente había perdido la vida debido a las múltiples lesiones provocadas por los disparos. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, mientras que la escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California (FGE).

Tras homicidio, detienen a un hombre

En un comunicado emitido este jueves 2 de octubre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que, como parte del despliegue de seguridad derivado del ataque, fue detenido un hombre identificado como Jorge Julián 'N'. La detención se realizó durante la madrugada en la colonia Rinconada, a pocos metros del lugar de los hechos.

De acuerdo con las autoridades, el detenido vestía de manera similar a los atacantes y, al percatarse de la presencia policial, intentó escapar arrojando una bolsa con varias dosis de droga. El aseguramiento se realizó sin que se registraran enfrentamientos, y el hombre fue puesto a disposición de la FGE.

