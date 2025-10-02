Sonora: Autoridades capturan a 4 presuntos criminales que viajaban en auto ROBADO

Caborca, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (SSP) informó que en Caborca fue asegurado un vehículo con reporte de robo en Hermosillo, con lo que se logró la detención de cuatro presuntos generadores de violencia que viajaban en este. La acción fue resultado de la coordinación entre elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes de la Policía Municipal de Caborca, quienes mantienen labores permanentes de prevención y vigilancia en la región.

De acuerdo con la información oficial, el automóvil recuperado es un Toyota Yaris, modelo 2019, color gris oscuro, con placas WEA251A, el cual había sido reportado como robado el pasado lunes 29 de septiembre de 2025 en la capital del estado. La localización se efectuó gracias a la activación del sistema de Arcos Carreteros, lo que permitió identificar el paso del vehículo en tiempo real.

Los detenidos fueron turnados al Ministerio Público. Foto: Facebook

Tras el aviso generado por la tecnología de monitoreo, las corporaciones implementaron un operativo que derivó en la ubicación de la unidad en el cruce del bulevar Aviación y la calle 13 del municipio de Caborca. En el lugar fueron aseguradas cuatro personas identificadas como:

Jazmín 'N'

Gladys 'N'

Eduardo 'N'

Jesús 'N'

Todos se encontraban a bordo del automóvil en cuestión.

La Secretaría de Seguridad Pública señaló que los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), donde se determinará su situación jurídica. Además, recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les considera inocentes hasta que exista una resolución judicial firme que declare lo contrario.

La PESP destacó que este resultado forma parte de los trabajos conjuntos con las policías municipales en Sonora, cuyo propósito es inhibir la comisión de delitos y reforzar la seguridad en los diferentes municipios. En particular, en Caborca se han intensificado los recorridos preventivos y las labores de vigilancia para atender reportes ciudadanos y dar seguimiento a hechos delictivos relacionados con vehículos robados.

Fuente: Tribuna del Yaqui