Sujeto asesina a su propia esposa con un hacha y se da a la fuga en Villa Juárez, Sonora

Benito Juárez, Sonora.- Habitantes de la la comunidad de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Benito Juárez, experimentaron momentos de temor por el asesinato de una mujer a manos de su propio esposo. Los primeros reportes del caso indican que el responsable utilizó un hacha para privar de la vida a la víctima, quien fue identificada de manera preliminar como Dorinda 'N' y trascendió que tenía 74 años de edad aproximadamente.

De acuerdo con informes policiales, el atroz hecho se registró en una vivienda que se ubica sobre la calle Plan de Ayala, entre Santos Degollado y División del Norte, en las inmediaciones de la zona urbana de la localidad. Se presume que el hombre, identificado como Rafael 'N', atacó a la fémina en diferentes ocasiones con el objeto punzocortante ya mencionado hasta provocarle la muerte y, tras lograr su cometido, se dio a la fuga con rumbo desconocido.

A través de las líneas de emergencias, vecinos del sector solicitaron la intervención por parte de las autoridades locales. Atendiendo el llamado, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos y confirmaron el homicidio, por lo que procedieron a delimitar el perímetro para resguardar la escena del crimen. Algunos elementos desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores, pero no lograron localizar al individuo.

Finalmente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se presentó en el sitio y se encargó de las diligencias correspondientes, esto para integrar la respectiva carpeta de investigación. Por el momento se mantienen los despliegues de seguridad en la comunidad de Villa Juárez, Sonora, para dar con el paradero de Rafael 'N'. Según medios locales, el hombre fue detenido; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Una vez concluidos los trabajos en la zona, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia de ley y será resguardado hasta que sus familiares lo reclamen legalmente.



