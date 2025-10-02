Tenía 17 años y estaba embarazada: Joven de Tepito es víctima feminicidio en la vía pública

Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 2 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en la colonia Tepito, en el sector centro de la capital, luego de que se reportara un ataque armado en plena vía pública. Este hecho violento dejó como resultado la muerte de una menor de edad que estaba embarazada.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta madrugada, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, en calles de Tepito. Información extraoficial señala que la víctima, una joven de 17 años de edad que estaba en periodo de gestación, salió a comprar una crepa a una zona cercana, no obstante, fue interceptada por dos sujetos armados que viajaban en motocicleta. Los sicarios le dispararon en al menos tres ocasiones, hasta que lograron tirarla.

Acto seguido, los gatilleros huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Paramédicos de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al sitio para socorrer a la víctima, sin embargo, únicamente pudieron confirmar el deceso de la menor.

Ante la gravedad del incidente, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para permitir el ingreso de peritos forenses de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de la recolección de indicios que servirán para la investigación del caso.

La SSC y otras corporaciones presentes realizaron patrullajes y resguardos en el área para asegurar que no se generaran riesgos adicionales y para preservar la integridad de los vecinos. El crimen será tipificado como feminicidio mientras avanzan las pesquisas.

La investigación quedó a cargo de la FGJ-CDMX, que desplegó a la Agencia de Investigación Criminal para realizar entrevistas, revisar cámaras de seguridad y recabar evidencia balística que permita identificar a los responsables. Las autoridades también están revisando posibles testigos que puedan haber presenciado el ataque o que tengan información sobre los sujetos que huyeron del lugar en la motocicleta. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado detenidos.

