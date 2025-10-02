Tragedia en Nuevo León: Incendio en una vivienda cobra la vida de una menor de edad

Guadalupe, Nuevo León.- Una auténtica tragedia se vivió la mañana de este jueves 2 de octubre de 2025 en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en donde se registró un incendio que dejó como saldo la muerte de una menor de edad. De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió alrededor de las 10:00 en una vivienda que se ubica sobre la calle José María Morelos, en las inmediaciones de la colonia Miguel Hidalgo. Vecinos del sector expresaron su consternación por la lamentable pérdida de la fémina.

Según información proporcionada por Telediario, el padrastro de la víctima de 14 años mencionó que el fuego se originó cuando él y su familia se encontraban dormidos. El humo alertó a los inquilinos y, a pesar de que el hombre logró sacar a la adolescente con el apoyo de un vecino, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Se indicó que en el domicilio siniestrado se encontraba la madre de la afectada, así como su padrastro y un niño de 4 años.

La joven fallecida fue identificada como Nohemí, a la que de cariño le decían 'Mimí', quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo, además de severos signos de intoxicación. Fernando Escobedo, director de Protección Civil de Guadalupe, declaró que el padrastro desconoce los motivos por los que se generó el fuego.

El reporte que nos llega es un incendio en casa-habitación de inmediato la primera unidad que llega es una unidad de policía, posteriormente llega bomberos quienes ven una menor afuera, se le realizan maniobras de RCP por los elementos de Guadalupe y se confirma el deceso", dijo el socorrista al medio anteriormente citado.

Hasta el lugar arribó también personal de Protección Civil de Nuevo León y del Patronato de Bomberos de Guadalupe, estos últimos realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y controlar el percance. Por su parte, agentes ministeriales se encargaron de realizar las investigaciones y diligencias correspondientes para determinar las causas del incendio. Se espera que en las próximas horas exista un informe actualizado por parte de las autoridades competentes.

