Tráiler cargado con artículos de papelería queda varado y se registra rapiña en Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- La tarde de este jueves 2 de octubre de 2025 se registraron actos de rapiña sobre la Carretera Federal México 15, a la altura de la comunidad de Palmillas, ubicada al sur de Escuinapa, Sinaloa, en donde un tráiler cargado con artículos de papelería se quedó varado, situación que fue aprovechada por los habitantes que saquearon más de la mirada de la mercancía. De forma preliminar se indicó que la unidad de carga pesada sufrió un desperfecto en la caja, motivo por el que no pudo continuar su marcha.

Según información proporcionada por medios locales, testigos del hecho señalaron que el chofer del tractocamión les pidió a las personas que no abrieran la caja; sin embargo, civiles que se encontraban en el sitio forzaron el acceso y fue en ese momento que comenzó el saqueo. Trascendió que el sujeto afectado, luego de que la unidad se averiara, solicitó el apoyo de los residentes, quienes lejos de ayudarlo, se abalanzaron sobre la mercancía.

De acuerdo con el conductor del tractocamión, circulaba por la carretera federal y, al notar una falla en la plataforma de la caja del remolque, al parecer se había quebrado, se detuvo a orilla de la vía de comunicación, en el poblado de Palmillas", explicó el portal de noticias Línea Directa sobre el desarrollo de los hechos en este nuevo caso de rapiña. En redes sociales comenzaron a circular múltiples fotos sobre el momento.

Inclusive, autobuses de pasajeros y vehículos particulares que transitaban por la zona se unieron a la rapiña, logrando llevarse cartones de papelería, cuadernos, cartulinas y demás material. Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras se presentaron en el lugar de los hechos, con lo cual evitaron que el tráiler fuera saqueado por completo. Los uniformados realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron la intervención de una grúa para remolcar la unidad de carga.

Cabe mencionar que el pasado mes de septiembre, un caso similar ocurrió en la misma comunidad de Palmillas, en donde pobladores vaciaron un transporte que se encontraba cargado con camarón fresco, aunque se detalló que el vehículo en cuestión no presentaba ninguna falla mecánica o algún daño que lo obligara a detenerse.

Fuente: Tribuna del Yaqui