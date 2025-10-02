Trasladan al hospital a motociclista tras provocar aparatoso choque en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En los últimos días se ha visto un incremento en los accidentes viales en Ciudad Obregón, Sonora, y en gran medida se debe a que los transeúntes no respetan los señalamientos de tránsito, a pesar de las medidas y los constantes llamados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025 se registró un nuevo incidente de este tipo en el sector Centro de la localidad.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, el percance ocurrió en la intersección de las calles California e Hidalgo, en donde un motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un choque con un automóvil particular. Extraoficialmente trascendió que el conductor de la unidad ligera, cuya identidad por el momento se desconoce, no respetó el alto correspondiente y fue embestido por una camioneta Chevrolet Trax, color azul y modelo reciente.

El aparatoso impacto provocó que el motociclista quedara tendido sobre el pavimento, por lo que se requirió de la presencia de la Cruz Roja Mexicana. A su llegada, los paramédicos valoraron al afectado y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la localidad; sin embargo, no se tiene certeza de la magnitud de las lesiones que sufrió.

Por su parte, elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar el respectivo peritaje y el deslinde de responsabilidades. Finalmente, con la ayuda de una grúa particular, ambos vehículos fueron remolcados al corralón municipal, en donde permanecerán resguardados mientras se llevan a cabo las indagatorias complementarias.

Trascendió que el motociclista lesionado tuvo que ser trasladado a un hospital.

Choque deja dos personas lesionadas

En otro accidente registrado la tarde del miércoles 1 de octubre, aproximadamente a las 16:15 horas, una pareja que se movilizaba a bordo de una motocicleta Italika, Ft 150, color negra y edición 2019, hizo caso omiso del señalamiento de alto y continuó su camino hasta impactar un automóvil sedán, color gris y de la línea Ikon. El percance se registró en el cruce de la avenida Miguel Alemán y Mayo, en la colonia Centro de Ciudad Obregón. Los lesionados fueron identificados como Gerónimo 'N' y Celina 'N', de 62 y 40 años de edad, respectivamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui