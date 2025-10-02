Vendía casas que no eran suyas: Cae Sergio Alejandro por pedir pago de 500 mil pesos y no entregar propiedad

Hermosillo, Sonora.- Por 'vender' casas que no eran suyas, Sergio Alejandro 'N' fue detenido y vinculado a proceso por el delito de fraude, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). El sujeto le pidió un pago de 500 mil pesos a Rosa Isela y jamás le entregó la propiedad; además, Sergio Alejandro 'N' tiene 14 carpetas más por hechos similares.

La FGJES, con sólidos datos de prueba presentados ante el juez, obtuvo la vinculación a proceso contra Sergio Alejandro 'N'; además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, otorgando el juzgador dos meses de plazo de cierre para las investigaciones complementarias. De acuerdo con las investigaciones, Sergio Alejandro 'N' operaba mediante la empresa denominada Search Bienes Raíces y/o Search Administradora de Carteras de Hermosillo, S.A. de C.V., utilizando engaños y artimañas para aparentar tener en venta inmuebles que no le pertenecían.

Uno de los casos ocurrió en mayo de 2024, cuando la víctima, Rosa Isela 'N', fue contactada por Sergio Alejandro 'N' con la promesa de adquirir una casa en la colonia Paseo San Ángel, en Hermosillo, y mediante presiones y falsos argumentos de alta demanda, se le exigió un 'pago rápido' por la cantidad de 500 mil pesos, monto que la víctima depositó a una cuenta a nombre del propio imputado. Sin embargo, la casa no era de su propiedad ni podía ser legalmente vendida.

Después de girarse una orden de aprehensión, Sergio Alejandro 'N' fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) en Hermosillo. Sin embargo, Sergio Alejandro 'N' tiene abiertas 14 carpetas de investigación por hechos similares, de las cuales nueve corresponden al año 2025 y cinco al 2024, con diferentes víctimas y patrones de operación similares: 'vender' propiedades que no son suyas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hizo un llamado a las personas que han sido víctimas para que acudan a poner la denuncia correspondiente y mantiene firme su compromiso de combatir los delitos patrimoniales y desarticular esquemas fraudulentos que afectan a la ciudadanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui