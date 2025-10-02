Violencia sin control en Hermosillo: Asesinan a dos sujetos durante la madrugada

Hermosillo, Sonora.- La violencia en Hermosillo parece no tener control, pues la noche de ayer miércoles 1 de octubre y la madrugada de este jueves 2 se registraron dos ataques armados que dejaron un saldo de dos sujetos asesinados. El incremento de los homicidios dolosos en la capital de Sonora ha encendido las alertas entre las autoridades, quienes ya prometieron un operativo especial para hacer frente a la ola criminal.

El primer hecho tuvo lugar en la colonia Las Lomas, en el sector oriente de Hermosillo, alrededor de las 23:30 horas de la noche de ayer miércoles. Un hombre de 48 años fue asesinado después de no poder resistir las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Aunque no se dieron muchos detalles de los hechos, se dio a conocer que, pese a ser auxiliado, el hombre no sobrevivió mucho tiempo después del ataque en su contra.

Ataque en la colonia Las Lomas

La otra balacera tuvo lugar en la madrugada de este jueves 2 de octubre a eso de las 1:45 horas en la colonia El Ranchito, al sur de la capital de Sonora, entre las calles Irrigación Final y Jorge Valencia. En el lugar fue encontrado un hombre sin vida a consecuencia de los impactos de bala. Como en el caso anterior, no hay muchos detalles de los hechos. En ambos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzó las investigaciones correspondientes para tratar de dar con los presuntos responsables de los hechos.

Ataque en la colonia El Ranchito?

Implementarán operativo especial

Ante los hechos violentos en Hermosillo, el titular de la FGJES, Gustavo Rómulo Salas Chávez, aseguró que se coordinará un operativo especial para reducir los índices. El fiscal de Sonora describió que, durante el mes de agosto, en Hermosillo se tuvo uno de los picos más altos de inseguridad, pero también en la reincidencia de los delitos de alto impacto.

"Hoy se abordó en la Mesa de Seguridad y que tanto el secretario de Seguridad como todas las fuerzas federales representadas en la Mesa y, por supuesto, en la Fiscalía, estaremos en coordinación con el Municipio de Hermosillo, para que podamos establecer las acciones que permitan recobrar la ruta de tranquilidad y de paz que siempre ha prevalecido en la capital del estado", expuso Gustavo Romulo Salas Chávez.

Fuente: Tribuna del Yaqui