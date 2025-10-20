Abusó sexualmente de niña de 6 años y le dio una moneda para que no lo denunciara

Ciudad de México.- Carlos Jiménez, uno de los periodistas más reconocidos en el ámbito policíaco, reportó un caso que ha generado conmoción entre los vecinos de la alcaldía Coyoacán, ya que un hombre fue detenido tras ser señalada de cometer abuso sexual en contra de una niña de 6 años. A través de la red social X, el comunicador detalló que los hechos se registraron en un edificio que se ubica en la mencionada demarcación.

De acuerdo con la información presentada por Jiménez, el sujeto fue identificado como Norberto 'N', quien fue puesto a disposición de la autoridad competente tras haber sido aprehendido. Se indicó que, valiéndose de la vulnerabilidad de la menor, el individuo abusó sexualmente de la menor y le ofreció una moneda de 10 pesos para que no lo denunciara. Sin embargo, la madre encontró a la pequeña con la moneda y ella le contó todo lo que había pasado.

ABUSA de UNA NIÑA… y le DA $10 PARA QUE NO LO DENUNCIE…. Norberto Herrera es vecino de doña Florencia en @Alcaldia_Coy. Ella subió a tender ropa y cuando bajó encontró a su hija de 6 años con la moneda. La niña contó lo que pasó. Aunque él buscó huir, agentes de @SSC_CDMX lo detuvieron", se puede leer en la publicación realizada por el periodista, mejor conocido como C4 Jiménez.

En ese momento, Florencia 'N', como se le identificó a la madre de la víctima, solicitó la intervención por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. A su llegada, los uniformados se percataron que el hombre intentó escapar del lugar, pero lograron darle alcance y concretaron el respectivo arresto. Trascendió que Norberto 'N' podría enfrentar cargos por agresión a menor y tentativa de soborno.

Tras ser notificada sobre el caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) será la que realice la investigación correspondiente para esclarecer los hechos, mientras que el hombre quedará bajo resguardo hasta que se determine su situación jurídica. Por razones de seguridad, la identidad de la menor no fue revelada y no se aclaró de qué forma se le ayudará tras sufrir este momento traumático.

Fuente: Tribuna del Yaqui