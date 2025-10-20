Alberto intentó asfixiar a su pareja con una almohada en Ciudad Obregón; ya está detenido

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes que un hombre llamado José Alberto 'N', de 28 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, cometido en agravio de su pareja sentimental. La decisión fue tomada por un juez de control durante la audiencia inicial, realizada tras la ejecución de una orden de aprehensión contra el sujeto.

Como parte de la resolución judicial, se le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. Esta medida implica que el imputado permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso penal, una determinación que el juez consideró necesaria. Con esto se busca garantizar la seguridad de la víctima, evitar la obstaculización de las indagatorias y asegurar que el procesado no se sustraiga de la acción de la justicia.

Asimismo, se estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto el Ministerio Público como la defensa podrán recabar y presentar más pruebas para fortalecer sus respectivas posturas de cara a las siguientes etapas del juicio. Los hechos en cuestión, según consta en la carpeta de investigación, ocurrieron durante la noche del 5 de octubre de 2025 en Ciudad Obregón.

Alrededor de las 23:30 horas, en un domicilio de la colonia Los Héroes, el hoy acusado y la víctima sostuvieron una discusión sobre su situación personal. La disputa verbal escaló cuando José Alberto 'N' presuntamente le arrebató el teléfono celular a la mujer, cerró la puerta con llave para impedir su salida y comenzó a agredirla físicamente. La narrativa de los hechos detalla que la agresión continuó en una de las habitaciones.

Vinculado a proceso y en prisión preventiva José Alberto “N” por violencia familiar en Cajeme



Ciudad Obregón, Sonora, 20 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, en continuación de audiencia inicial tras la ejecución de una… pic.twitter.com/XP3G58Vi7k — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 20, 2025

En el lugar, el señalado la empujó y utilizó una almohada para obstruir su respiración. En un momento de descuido del agresor, la víctima logró correr hacia una ventana para pedir auxilio y, posteriormente, consiguió salir del inmueble cuando el sujeto abrió la puerta con la intención de subirla a un vehículo. Una vez capturado y puesto a disposición, se realizaron las diligencias de ley que llevaron a la mencionada vinculación a proceso y la prisión preventiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora