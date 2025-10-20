Allanó casa de Hermosillo y agredió brutalmente a mujer con martillo; ya está en prisión

Hermosillo, Sonora.- Un hombre identificado como Jesús Noé 'N', de 44 años de edad, enfrentará un proceso judicial por su presunta responsabilidad en los delitos de allanamiento de morada y lesiones calificadas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que los hechos que se le acusan, ocurrieron en una vivienda de la colonia Pueblitos, y tuvieron como víctima a una mujer de 38 años de edad.

Tras la detención de este individuo mediante una orden de aprehensión ejecutada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se celebró la audiencia inicial. Durante esta diligencia, un juez de control analizó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determinó que existían elementos suficientes para dictarle vinculación a proceso. Asimismo, le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Esto significa que el acusado permanecerá en reclusión durante el desarrollo del proceso para garantizar la seguridad de la víctima y el debido seguimiento del caso. El juez fijó un plazo de 1 mes para el cierre de la investigación complementaria. Este periodo permitirá tanto a la fiscalía como a la defensa recabar y presentar pruebas adicionales que fortalezcan sus respectivas posturas antes de pasar a la siguiente etapa del juicio.

Según la carpeta de investigación, todo sucedió el 1 de octubre de 2025, alrededor de las 11:00 horas. La víctima, encontrándose en su domicilio, fue alertada por ruidos en el exterior. Al asomarse, observó a Jesús Noé 'N', a quien conocía previamente, ingresando sin autorización al perímetro de su propiedad al saltar el cerco frontal. La residente intentó asegurar la entrada principal, pero el sujeto habría forzado la puerta, logrando entrar a la vivienda.

Ante la intrusión, la mujer tomó un martillo en un intento por disuadir al agresor y le exigió que abandonara el inmueble. Sin embargo, el individuo presuntamente la despojó de la herramienta y la utilizó para agredirla. La confrontación física escaló cuando, durante un forcejeo, la víctima cayó sobre un sillón. En ese momento, el señalado la habría sujetado del cuello, mientras que la mujer se defendió golpeándolo en el rostro.

En respuesta la fémina recibió un golpe en el pómulo izquierdo con el mismo martillo. Tras la agresión, el sujeto se retiró del lugar. La denuncia interpuesta por la afectada activó el protocolo de investigación por parte de la AMIC. Los agentes realizaron las indagatorias pertinentes, que culminaron con la orden de aprehensión que llevó a la captura del sospechoso y su posterior procesamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora