Asesinan a 'Medio Metro original'; localizan su cuerpo en un canal de Puebla

Ciudad de México.- El popular bailarín 'Medio Metro', conocido como el "original", fue asesinado en Puebla; según los reportes, su cuerpo fue localizado este lunes 20 de octubre de 2025 en un canal en San Sebastián de Aparicio. 'Medio Metro el original', realmente llamado Paco Pérez, se ganó el cariño del público por sus presentaciones en bailes populares, donde imitaba al personaje de 'Medio Metro' con un estilo propio, carisma y entusiasmo que lo distinguían.

El hallazgo del cuerpo de 'Medio Metro original' ocurrió tras una llamada de emergencia que alertó sobre una persona inconsciente. Al llegar al lugar, los servicios médicos confirmaron que Paco ya no contaba con signos vitales. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del deceso; aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales, se dice que el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza.

uD83DuDEA8 Paco Pérez, mejor conocido como “Medio Metro”, fue localizado este lunes en un canal y con un golpe en la cabeza, sin vida, en San Sebastián de Aparicio en #Puebla pic.twitter.com/eT3JW94kU6 — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) October 20, 2025

El fallecimiento de este popular personaje generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores, vecinos y miembros de la comunidad sonidera han expresado su tristeza y solidaridad. Muchos recuerdan a 'Medio Metro original' como un hombre alegre, humilde y apasionado por el baile, que siempre buscaba animar a quienes lo rodeaban con sus pasos y su energía.

Cabe señalar que Paco Pérez se volvió viral en los últimos años gracias a su participación en shows sonideros; él adaptó con identidad propia, convirtiéndolo en símbolo de orgullo para el barrio de El Alto. Su versión del personaje era celebrada por quienes lo conocían, no solo por su talento, sino por su cercanía con la gente. 'Medio Metro original' formaba parte del Grupo Super T, el cual confirmó la noticia de su muerte a través de sus plataformas sociales.

Investigan asesinato

Cuando encontraron su cadáver, se reportó que vestía pantalón de vestir color blanco y una camisa del mismo color; lo que llamó la atención fue que presentaba una herida en la cabeza, lo que le habría quitado la vida de forma inmediata. Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para saber si se trató de un crimen o un accidente.

'Medio Metro original'

Fuente: Tribuna del Yaqui