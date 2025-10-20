Atienden incendio en vivienda del centro de Guaymas; no se reportan heridos

Guaymas, Sonora.- La mañana de este lunes 20 de octubre de 2025 se reportó, a muy temprana hora, un fuerte incendio en una vivienda ubicada en la calle 17 y la avenida 10 del sector centro de Guaymas. De acuerdo con información extraoficial, el siniestro comenzó cuando una persona preparaba alimentos en un hornillo; sin embargo, las llamas se extendieron rápidamente a un corcho y otros objetos cercanos.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que al lugar acudieron de inmediato autoridades policiacas y elementos del Cuerpo de Bomberos de Guaymas. Es importante destacar que, afortunadamente, hasta ahora no se reportan personas heridas ni víctimas mortales. Como siempre, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre este hecho.

Estas son algunas recomendaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en caso de presenciar un incendio:

Retira materiales inflamables y cierra puertas, ventanas y llaves del gas. Sigue las indicaciones de las autoridades en caso de ser necesaria una evacuación. No te expongas a humos, gases o partículas, ya que pueden ser tóxicos e irritantes para los ojos y el sistema respiratorio. No intentes cruzar las llamas. Si se prende tu ropa, rueda por el suelo y cubre tu rostro; si no puedes huir, cúbrete con tierra. Tapa nariz y boca con un trapo. Aléjate del incendio ladera abajo; busca áreas planas y camina en sentido contrario al viento.

No se reportan heridos

En otro asunto, la sociedad continúa consternada por el volcamiento de un autobús de pasajeros ocurrido en el kilómetro 234 de la carretera Guaymas-Hermosillo, el cual dejó como saldo 25 personas lesionadas y siete fallecidas. En el sitio se presentaron cuerpos de emergencia, personal de la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Protección Civil, así como unidades de Cruz Roja, Bomberos y ambulancias privadas.

Ayer se hizo viral en redes sociales un video de un chofer de la línea de autobuses Tufesa que pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente en el tramo Guaymas–Hermosillo. El hombre, identificado como Miguel Chávez, fue grabado por un pasajero, y su gesto conmovió profundamente a los internautas. "Dios mío, llévanos tarde… pero llévanos con bien", expresó el conductor.

Fuente: Tribuna del Yaqui