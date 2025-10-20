Automovilista pierde el control, derriba barda y atropella a madre e hija en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este lunes 20 de octubre, una mujer y una menor de edad resultaron lesionadas después de ser arrolladas por un vehículo cuyo conductor perdió el control debido al exceso de velocidad en la colonia Villa Verde, al norte de Hermosillo. El responsable del accidente abandonó el automóvil y se dio a la fuga a pie. El suceso se registró alrededor de las 17:40 horas en las calles Santa Inés y San Miguel.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo involucrado es un sedán de color negro. Por motivos que se desconocen, el conductor se subió a la banqueta, lo que provocó que chocara violentamente contra la barda perimetral de un domicilio. Tras derribar parte de la estructura, el automóvil continuó su trayectoria y atropelló a una joven mujer y a su hija, una niña de aproximadamente 3 años de edad.

Dichas personas caminaban sobre la acera al momento de ser alcanzadas por la unidad. Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a las afectadas. La adulta fue diagnosticada en el sitio con una fractura expuesta de rodilla, además de otras contusiones. Tras ser estabilizadas, madre e hija fueron trasladadas a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.

Testigos indicaron a las autoridades que el conductor del vehículo, descrito como un hombre de aspecto joven, no mayor a 20 años, descendió de la unidad inmediatamente después del choque y huyó. La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes tomaron nota de los hechos e iniciaron el protocolo de búsqueda del conductor.

El vehículo chocó contra un muro, causándole un boquete

Por su parte, el Departamento de Bomberos se encargó de realizar labores de prevención para evitar un posible incendio debido al derrame de combustible. El vehículo quedó con daños severos en su parte frontal y la barda afectada presentó un boquete de varios metros de diámetro. Las autoridades correspondientes han iniciado la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y localizar al chofer prófugo.

Fuente: Tribuna del Yaqui