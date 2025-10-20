Cae lideresa del Cártel de Tláhuac y pareja sentimental de 'El Felipillo' durante cateo

Ciudad de México.- Luego de un operativo efectuado para cumplimentar dos órdenes de cateo en la alcaldía Tláhuac, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México concretó la detención de Verónica 'N', alias 'La Jefa', quien es identificada como lideresa de un grupo criminal y pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, mejor conocido como 'El Felipillo'. Otros tres colaboradores de Verónica 'N' también fueron capturados.

De acuerdo con el informe oficial, los otros detenidos fueron identificados como Juan Aarón 'N', Maricela 'N' y Axel Zaid 'N', señalados como presuntos trabajadores de 'La Jefa' dedicados al narcomenudeo. El Cártel de Tláhuac, supuestamente liderado por Verónica 'N', es señalado de operar principalmente en la alcaldía del mismo nombre y en Iztapalapa, además de puntos focalizados que se encuentran en el Estado de México.

Seguimos con las acciones de investigación e inteligencia para la desarticulación de grupos delictivos; en @TlahuacRenace , compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a Verónica 'N', líder de una célula delincuencial dedicada a la venta de droga, extorsión, préstamos de dinero, homicidio y despojo", expresó Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC capitalina.

En el operativo realizado en las colonias Arboledas y Miguel Hidalgo, ambas pertenecientes a la alcaldía Tláhuac, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional (GN). En el primer cateo, realizado en un domicilio de la Calle Traviata, colonia Miguel Hidalgo, se detuvieron a dos hombres de 23 y 42 años, así como a una mujer de 41 años.

Como resultado de las acciones, las autoridades aseguraron 109 bolsas con posible marihuana, 487 dosis con aparente cocaína y 84 dosis de posible metanfetamina. Trascendió que el sujeto de 42 años cuenta con una carpeta de investigación del año 2010 por el delito de robo agravado.

En cuanto al segundo cateo, tuvo lugar sobre la en la avenida Porvenir, fraccionamiento Las Arboledas, en donde se aprehendió a la lideresa. Además de la captura de la líder criminal, los agentes aseguraron 97 dosis de marihuana, 200 gramos y 53 dosis de posible metanfetamina, 335 envoltorios de cocaína y 97 bolsitas de cocaína en piedra, además de un teléfono inteligente.

Verónica 'N' cuenta con dos carpetas de investigación previas del año 2019 por portación de arma y delitos contra la salud. También se vincula sentimentalmente con Luis Felipe Pérez Flores, alias 'El Felipillo' e hijo de Jesús Pérez Luna, más conocido como 'El Ojos'. Pérez Flores se encuentra recluido en un centro penitenciario de Michoacán por homicidio, cohecho, narcomenudeo y portación ilegal de arma de fuego.

Fuente: Tribuna del Yaqui