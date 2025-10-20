Capturan a mujer que a punta de pistola intentó adueñarse de una vivienda en Edomex

Ecatepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la captura de Bella Alicia 'N', quien fue aprehendida en cumplimiento de una orden judicial por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y despojo. La detenida es investigada por su supuesta pertenencia a la organización delictiva conocida como Los Mondragón, un grupo identificado como generador de violencia en la región oriente de la entidad.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos por los que esta persona es acusada ocurrieron el pasado 6 de noviembre de 2023. Según la carpeta de investigación, ese día, la ahora imputada, acompañada de varios sujetos, habría irrumpido en un inmueble particular ubicado en la colonia Valle de Anáhuac, del municipio de Ecatepec. En el lugar, presuntamente amedrentó a la propietaria y utilizó un arma de fuego para amenazar a su familia.

Les exigió que abandonaran la propiedad bajo amenazas de muerte, con el argumento de que el inmueble le pertenecía. Tras la denuncia de la víctima, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes que permitieron identificar a Bella Alicia 'N' como una de las posibles partícipes en el ilícito. Con las prueba recabadas, la FGJEM solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Una vez detenida, fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica en los próximos días. Las autoridades han señalado que la detenida era un objetivo dentro de la 'Operación Restitución', una estrategia enfocada en desarticular grupos dedicados al despojo. Además, se indaga su posible participación en otros delitos similares en la zona.

Esta captura se suma a las acciones previas contra la misma organización. En julio de 2023, trece presuntos integrantes de Los Mondragón fueron detenidos y vinculados a proceso por delitos federales, incluyendo portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Dicho grupo, con operación principal en Ecatepec y Nezahualcóyotl, es investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones sindicales utilizadas como fachada para cometer extorsiones y despojos.

