Choferes que HUYERON tras camionazo en tramo Guaymas-Hermosillo podrían recibir 60 AÑOS de CÁRCEL

Hermosillo, Sonora.- Tras el accidente en el que se vio involucrado un autobús de pasajeros el pasado viernes 17 de octubre de 2025, en el cual murieron siete personas, las autoridades del estado de Sonora siguen avanzando en las investigaciones, esto porque los choferes huyeron del lugar de los hechos. El camión con 31 pasajeros se volcó en el kilómetro 20 de la Carretera Federal 15, presuntamente porque el conductor se habría quedado dormido. Ante esto, se ha informado por parte de las autoridades que los choferes podrían recibir hasta 60 años de cárcel por su responsabilidad culposa.

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), tras haber hecho las investigaciones correspondientes en criminalística y causalidad, se determinó la culposa responsabilidad que atribuye al conductor. Martha López Holguín, directora general de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora, señaló que se han realizado diversas diligencias como colaboraciones y diversas investigaciones. Afirmó que ya se tienen los mandamientos judiciales para detener a las personas; en este momento la FGJES se encuentra trabajando en la localización de los choferes.

Dan último adiós a Fátima, jefa del IMSS, víctima del accidente carretero en tramo Guaymas-Hermosillo

Sobre el posible hecho de que los conductores hayan sido ayudados por presuntos cómplices, todavía no se tiene información, según dio a conocer López Holguín. Por su parte, el vicefiscal Ramón Tadeo Gradías Enríquez mencionó que los delitos que enfrentarían son homicidio culposo, lesiones culposas y abandono de personas. "Sería por cada uno de los afectados; si multiplicamos siete, que son los fallecidos, por la máxima, cuatro por siete serían 28 años, más la suma de los lesionados", explicó. Las autoridades indicaron que por parte de la empresa Tufesa han recibido información que los ha ayudado a avanzar en las investigaciones; a través de redes sociales, la misma empresa ha reiterado que está colaborando y que está apoyando a todas las víctimas. En cuanto a las personas que se mantienen como lesionadas, algunas de ellas han sido dadas de alta, mientras que otras siguen recibiendo atención médica.

Hasta 60 años de cárcel pudieran recibir choferes de Tufesa que huyeron luego del choque que dejó 7 muertos y más de 20 heridos en carretera Guaymas-Hermosillo, según comunicó el vicefiscal Ramón Tadeo Gradías Enríquez





Fuente: Tribuna del Yaqui