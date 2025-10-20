Ciudad Obregón: Vinculan sujeto acusado de asesinar a dos menores y herir a cinco más

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades judiciales determinaron vincular a proceso a Luis Fernando 'N', señalado como presunto responsable de un ataque armado que tuvo como víctimas a siete menores de edad. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) informó que se le imputan los delitos de homicidio calificado por el fallecimiento de dos de los menores, así como el mismo delito en grado de tentativa contra los cinco sobrevivientes.

Los hechos en cuestión ocurrieron la noche del 4 de octubre de 2025, aproximadamente a las 21:50 horas. Según la carpeta de investigación, el acusado, presuntamente acompañado por otros individuos, arribó a un domicilio en la colonia Posada del Sol, sobre las calles Santa Martina y San Eligio. En dicho lugar, abrieron fuego directamente contra el grupo de jóvenes, resultando en la pérdida de dos vidas y dejando a otros cinco con lesiones.

Tras el crimen, se activó un operativo que condujo a las autoridades a un domicilio propiedad del hoy imputado. El pasado 7 de octubre, al ejecutar una orden de cateo en la propiedad, se logró la detención de Luis Fernando 'N'. Su captura se efectuó luego de que presuntamente agrediera a los agentes que participaban en la diligencia, lo que permitió su aseguramiento en el lugar. Una vez puesto a disposición de la autoridad competente, se realizó la audiencia inicial.

En esta, el juez de control analizó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y consideró que existían elementos suficientes para establecer la probable participación del sujeto en los delitos. Por ello, dictó el auto de vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, lo que significa que el imputado permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso para garantizar su presencia y la seguridad de las víctimas.

Dictan vinculación a proceso y prisión preventiva contra Luis Fernando “N” por doble homicidio de menores de edad en Ciudad Obregón



-El hecho ocurrió el pasado 4 de octubre en la colonia Posada del Sol



Cajeme, Sonora, 20 de octubre de 2025.- Tras su detención por medio de un… pic.twitter.com/9f8A57IRZC — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 20, 2025

Asimismo, se fijó un plazo de 4 meses para concluir con la investigación complementaria. Por último, la FGJES señaló que con estas acciones "reitera su compromiso inquebrantable de perseguir con firmeza los delitos de alto impacto que atenten contra la vida, especialmente cuando involucran a menores de edad".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora