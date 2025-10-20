Dan duro GOLPE al huachicol en Guanajuato:Aseguran más de 1.6 millones de litros en Silao

Silao, Guanajuato.- Las autoridades dieron un nuevo golpe al crimen y tráfico de combustibles. En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales de Guanajuato, se logró el aseguramiento de más de 1.6 millones de litros de combustible robado, conocido coloquialmente como huachicol, esto en el el municipio de Silao. La acción se considera el mayor decomiso de hidrocarburos ilegales en la historia de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el operativo se realizó en un predio ubicado sobre la carretera Silao–San Felipe, tras una serie de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia policial que permitieron detectar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles.

Conoce todo sobre el decomiso de huachicol en Silao. Foto: Internet

Con base en la información recabada, el Ministerio Público Federal integró los indicios necesarios para solicitar una orden de cateo, la cual fue ejecutada bajo estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos. En el lugar, las autoridades aseguraron un total de un millón 675 mil litros de hidrocarburos, con un valor aproximado de más de 30 millones de pesos, según los precios de referencia actuales.

El combustible incautado se distribuye en 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo, que se encontraban almacenados en nueve tanques verticales tipo cisterna, con capacidades que iban desde los 10 mil hasta un millón de litros. Además, en el sitio fueron localizados cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte.

En #Silao realizamos el mayor aseguramiento de hidrocarburos ilegales registrado en el estado; +1.6 millones de litros de combustibles, almacenados ilegalmente en tanques y vehículos. uD83EuDDF5 pic.twitter.com/H1SEa9BHx1 — FSPE (@FSPE_Gto) October 20, 2025

Durante la inspección, también se aseguraron diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión, además de maquinaria utilizada para el trasiego y distribución del combustible robado. Todo el material quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar las redes logísticas, financieras y operativas detrás de este delito.

Las autoridades destacaron que este operativo representa un golpe sin precedentes a las economías criminalesdedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos en la región, además de reflejar el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones y el uso de estrategias de inteligencia más eficaces en Guanajuato.

Fuente: Tribuna del Yaqui