Daniela fue sustraída de su casa en Hermosillo; piden apoyo para dar con su paradero

Hermosillo, Sonora.- Este lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió una Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Daniela Martínez Zazueta, de 4 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado 27 de septiembre en Hermosillo. De acuerdo con la ficha de búsqueda proporcionada, la menor fue vista por última vez en la colonia Olivares de la capital sonorense.

El reporte indica que fue sustraída de su domicilio y, desde ese momento, se desconoce su paradero. Debido a las circunstancias de su desaparición, las autoridades consideran que la integridad física de la niña podría encontrarse en riesgo, motivo por el cual se activó el protocolo de búsqueda urgente. En cuanto a sus características físicas, Daniela tiene una estatura de 1 metro y su complexión es delgada.

Su piel es de tez morena clara, su rostro es de forma ovalada, tiene ojos medianos de color café claro y cejas pobladas. Su nariz se describe como ancha y chica, mientras que su boca es pequeña con labios delgados. El cabello de la menor es castaño claro, corto, lacio y con fleco. Se desconoce la vestimenta que portaba al momento de su desaparición y no se reportan señas particulares que faciliten su identificación.

La Fiscalía de Sonora exhorta a la población a que, en caso de contar con cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de la pequeña, se comuniquen de inmediato a la línea de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía (662) 289 88 00, extensión 15701. "De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su difusión", se lee en el comunicado compartido a través de redes sociales.

Como se recordará, este fin de semana, Adriana de los Ángeles Obeso Cota, una mujer de 27 años de edad, cuya desaparición fue reportada en Mexicali, Baja California, fue localizada con vida en Hermosillo. La noticia fue confirmada ayer domingo 19 de octubre por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora a través de una publicación en sus redes sociales, donde detallaron que la fémina pudo reunirse de nuevo con sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora