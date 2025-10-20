Dictan 8 años de prisión a sujeto que acosaba y se exhibía frente a niñas en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Poder Judicial de Sonora emitió un fallo condenatorio contra José Luis 'N', de 48 años de edad, imponiéndole una pena de 8 años y 3 meses de prisión. La sentencia fue dictada tras ser encontrado culpable por los delitos de acoso, cometido en dos ocasiones, y exhibiciones obscenas, en perjuicio de dos menores de 12 y 13 años. La investigación documentó la serie de eventos ocurridos en la colonia Villas del Sur.

El primer registro data de febrero de 2022, cuando el ahora sentenciado cometió actos de acoso contra las dos menores en un parque público de la mencionada colonia. Posteriormente, la carpeta de investigación detalla que a principios de mayo del mismo año, José Luis 'N' volvió a incurrir en conductas delictivas en el mismo parque. En esa ocasión, además de hostigar a una de las víctimas, realizó actos de exhibicionismo obsceno en su presencia.

Un tercer evento ocurrió el 26 de junio de 2023, cuando la segunda menor se encontraba en el patio de su domicilio, el cual colinda con la propiedad del sentenciado. En este espacio, el individuo repitió las exhibiciones obscenas frente a ella. Tras las denuncias correspondientes, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión en contra del sujeto, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas durante los actos de investigación, que permitieron acreditar la responsabilidad de José Luis 'N' en los hechos imputados. El proceso judicial culminó con la sentencia de 8 años y 3 meses de cárcel en contra de José Luis 'N', después de que las denuncias dieran inicio a las indagatorias, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La FGJES reitera su compromiso inquebrantable con la protección de la infancia y la adolescencia, asegurando que se aplique todo el peso de la ley contra quienes vulneren la integridad y el desarrollo sexual de los menores en el estado", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora