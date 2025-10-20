Discusión en Hermosillo termina con hombre en el techo de la Central de Autobuses

Hermosillo, Sonora.- Este pasado domingo 19 de octubre de 2025, alrededor de las 17:00 horas, una situación alarmó a las autoridades, al grado de que se movilizaron rápidamente elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo y de la Policía Municipal, debido a que un sujeto de 37 años de edad, cuyo nombre permanece bajo anonimato, se encontraba en el techo de la Central de Autobuses de Hermosillo (CAH).

De acuerdo con medios locales, el hombre, antes de subir a la parte superior del recinto, había discutido con guardias de la central de autobuses; motivo por el cual salió de las instalaciones y terminó ascendiendo por unas escaleras. Sin embargo, lo más alarmante del caso fue que, una vez arriba, comenzó a caminar de manera extraña por los alrededores, lo que hizo pensar a los presentes que quería arrojarse.

Afortunadamente, intervinieron cuerpos de emergencia, quienes lograron que descendiera del techo y lo pusieron a disposición de las autoridades. De hecho, a muy temprana hora del inicio de esta semana, la jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo confirmó que los oficiales que intervinieron fueron Andrade Meza, Gastélum Ramírez, Segura Carbajal y Álvarez Camacho, quienes evitaron que se arrojara.

El hombre se encuentra a salvo

"Nuestros compañeros de la Policía Preventiva, los oficiales Andrade Meza, Gastélum Ramírez, Segura Carbajal y Álvarez Camacho, evitaron que un hombre se arrojara del techo de un edificio. Eran las 17:06 horas de ayer, cuando convencieron a la persona de 37 años de edad, quien estaba en la central de autobuses ubicada en las calles", dice el breve comunicado publicado en redes sociales.

Evitan policu00edas municipales su1cidioNuestro compau00f1eros de la Policu00eda Preventiva los oficiales Andrade Meza, Gastu00e9lum... Posted by Policu00eda de Hermosillo on Monday, October 20, 2025

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el sujeto fue trasladado para recibir atención médica. Cabe destacar que la Secretaría de Salud (SSA), a través de los Centros Integrales de Salud Mental (Cisame) de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Dgsma), ofrece consultas externas médicas psiquiátricas y psicológicas a personas de cualquier edad. Los Cisame se encuentran en Hermosillo, Nogales y Navojoa; en caso de estar interesado, se recomienda ingresar a la página https://salud.sonora.gob.mx/.

Fuente: Tribuna del Yaqui