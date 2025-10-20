Empleado pierde la vida tras sufrir una descarga eléctrica en una dulcería de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 20 de octubre de 2025 se reportó la muerte de un empleado de mantenimiento, quien realizaba labores en una dulcería que se ubica en el sector Centro del municipio de Navojoa, Sonora. Luego de ser alertados sobre la situación a las 10:00 horas aproximadamente, elementos policíacos y personal de los Servicios de Emergencia se trasladaron al lugar, aunque no pudieron hacer nada para salvar al hombre.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, los hechos se registraron en un establecimiento comercial situado sobre la calle Allende, entre García Morales y Alejo Toledo, en el primer cuadro de la ciudad, cuando el hoy occiso estaba manipulando un equipo de aire acondicionado. Trascendió en el sitio que el trabajador presuntamente hizo contacto con un cable energizado, lo cual derivó en una descarga eléctrica que lo privó de la vida de forma instantánea.

Elementos de la Policía Municipal de Navojoa se presentaron en el sitio y confirmaron el fallecimiento del individuo, cuya identidad por el momento se desconoce, por lo que procedieron a delimitar el perímetro. Personal de Protección Civil Municipal acudió al llamado, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos de Navojoa, quienes corroboraron que el hombre ya contaba con signos vitales.

Posteriormente se notificó a las autoridades competentes, por lo que personal ministerial y peritos forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes. Tras concluir las primeras indagatorias del caso, el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento y traslado del cuerpo al que se le practicarán las pruebas de ley.

Se indicó también que, debido a la presencia de corriente de alta tensión, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvieron que cortar el suministro eléctrico, lo cual permitió el rescate del cadáver. Mientras tanto, el negocio colabora con las autoridades que mantienen activa la investigación pertinente para el deslinde de responsables en este lamentable acontecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui