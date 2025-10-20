Fuego cruzado en Monterrey termina en persecución: Capturan a 2 generadores de violencia

Monterrey, Nuevo León.- La tarde-noche de este domingo 19 de octubre de 2025 se registraron una persecución y fuego cruzado en inmediaciones de la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León. Estos hechos comenzaron en el centro de la ciudad y finalizaron sobre la avenida Fidel Velázquez, en la colonia Morelos, donde finalmente, las autoridades estatales lograron detener a dos presuntos generadores de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del Mercado Fundadores, ubicado en el corazón del municipio. En ese punto, testigos observaron a dos vehículos emprendiendo la huida, lo que desencadenó una persecución que se extendió por varias calles de la zona.

Moviliza persecución a balazos a la altura de la Clínica 25 del IMSS.



En el sitio confirma la captura de 2 sujetos, por elementos de la Policía de Monterrey



El despliegue se desencadenó, tras el reporte de disparos efectuados por hombres armados en el Centro de… pic.twitter.com/CEpgUIcgDe — Yadith Valdez (@yadithvaldez) October 20, 2025

Autoridades señalaron que el recorrido inició sobre la calle 15 de Mayo, a la altura del mercado, y continuó hasta la calle México, donde elementos de la Policía Municipal de Monterrey lograron interceptar a uno de los automóviles implicados, un Volkswagen Vento color negro con placas del estado de Tamaulipas. El vehículo presentaba al menos seis impactos de bala: seis en la parte frontal, cinco en una de las puertas y uno más en la cajuela, según informaron fuentes policiales en el lugar de los hechos.

A pesar del intercambio de disparos, no se reportaron personas lesionadas. La persecución concluyó frente a la Estación de Bomberos número 3, ubicada en la colonia Morelos, donde los agentes lograron asegurar la zona para evitar más incidentes. Minutos más tarde, el área fue acordonada mientras se realizaban las labores de inspección y recolección de evidencia.

#ÚLTIMAHORA | Movilización policiaca tras persecución y balacera termina con dos detenidos y un carril cerrado en la avenida Fidel Velázquez, Monterrey.



#TelediarioNocturno de fin de semana con @yari_trevino y @paamvillanueva pic.twitter.com/MmSzzb5RqR — @telediariomty (@telediariomty) October 20, 2025

Decomiso y detención de dos hombres

Durante la revisión del vehículo, las autoridades localizaron 30 envoltorios con presunta marihuana, además de un arma de fuego y una radiofrecuencia, presuntamente utilizada para la comunicación entre los involucrados. Tras el hallazgo, dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades no han informado de manera oficial cuál fue el motivo de las detonaciones ni si existe relación con otras agresiones ocurridas recientemente en la zona metropolitana. Las pesquisas continuarán.

