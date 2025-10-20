Golpe al crimen: En Sonora logran decomiso de más de 5 millones de dosis de droga

Hermosillo, Sonora.- Un contundente golpe al crimen organizado han dado las autoridades de Sonora al decomisar más de cinco millones de dosis de droga y detener a 120 personas, esto en hechos operativos que se realizaron del 13 al 19 de octubre. Lo anterior es parte del trabajo de seguridad permanente que se realiza para combatir la inseguridad en el país y el tráfico de drogas.

En un boletín informativo, compartido por las autoridades, la detención de más de un centenar de personas, así como el aseguramiento de vehículos, arsenal de armas, cartuchos, cargadores y droga, fue el resultado de los operativos coordinados entre instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad llevados a cabo del 13 al 19 de octubre. Lo anterior se realizó en diversos municipios como Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Álamos, San Luis Río Colorado, Trincheras, Altar, Ímuris, Santa Ana, Cananea, Nogales, Santa Cruz, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Guaymas, Benito Juárez y Ures.

Cabe señalar que fue un trabajo coordinado entre elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que ejecutaron 88 órdenes de aprehensión y 14 órdenes de cateo en los que aseguraron los más de cinco millones de dosis de droga y capturaron a los diversos criminales.

En estas acciones de inteligencia que forman parte de la estrategia de seguridad en Sonora, en materia de narcóticos, se confiscaron más de cinco millones de dosis de diferentes drogas, como ya se mencionó, y también se incautaron 52 vehículos, 82 motocicletas, 22 armas y tres mil 213 cartuchos. Todas las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación y se dará a conocer información conforme los procesos lo permitan.

En la información compartida señalan que con estas acciones, el Gabinete de Seguridad del Estado de Sonora reafirma su compromiso con la protección de la ciudadanía y con la lucha frontal en contra de la delincuencia y el tráfico de drogas.

Fuente: Tribuna del Yaqui