Hallazgo macabro: Cementerio clandestino con decenas de restos en Tamaulipas (VIDEO)

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El pasado domingo 19 de octubre de 2025, integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaron el hallazgo de un panteón clandestino con más de 20 restos humanos mientras participaban en un operativo de búsqueda junto con elementos de las autoridades estatales. En redes sociales compartieron un video en el que se muestra parte de la expedición.

"El contexto son fosas clandestinas y restos humanos óseos sobre la superficie. Hasta el momento se puede presumir que hemos encontrado tres fosas, cuatro cuerpos hasta ahora y es solo lo que tenemos a la vista. Falta la intervención del equipo multidisciplinario para que intervenga, ya que los restos están debajo de la maleza", aseguró la presidenta del colectivo, Edith González.

El hallazgo se realizó en el ejido El Porvenir, al sur de la ciudad, y en la búsqueda participó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. En cuanto al contenido de las fosas, en una de ellas se encontraron dos cráneos a ras de suelo; en otra, dos cráneos más y varios restos óseos adicionales. Entre las pertenencias que podrían ser de las víctimas se hallaron un anillo de plata, shorts, calcetines, zapatos y unas esposas oxidadas.

Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas

Según la transmisión en vivo, los restos podrían tener entre tres y cinco años de antigüedad. Sin embargo, quienes determinarán el periodo exacto serán peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, una vez que se completen los análisis forenses. "Se debe agilizar estos levantamientos para que no se pierdan más restos humanos, porque se deterioran si se demora el proceso. Tenemos más de 20 hallazgos en lista de espera; se acabará el mes y no hemos recibido nada de las autoridades", expresó la líder del grupo.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui