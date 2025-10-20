Identifican a fallecido y difunden lista de lesionados tras accidente al norte de Sonora

Caborca, Sonora.- Durante la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025 se registró un aparatoso accidente automovilístico en la carretera Caborca–La Y Griega, a la altura del kilómetro 22, dejando como saldo a un hombre muerto y siete personas lesionadas más. El fatal incidente, ocurrido al norte de Sonora, movilizó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como personal de los Servicios de Emergencia, para brindar auxilio a las víctimas.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos se registraron poco después de las 02:00 horas (tiempo local), cuando una camioneta tipo van perteneciente a una empresa de transporte de personal se impactó de frente contra un automóvil sedán. La fuerte colisión ocasionó daños considerables en las unidades involucradas, además de que varios pasajeros quedaron atrapados al interior de ambos vehículos.

A través de una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1, testigos oculares dieron aviso a las instancias competentes, por lo que se activó el Código Rojo. Elementos de la Policía Municipal de Caborca, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Guardia Nacional División Caminos se presentaron en el sitio y resguardaron el perímetro. Por su parte, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras de rescate correspondientes.

Personal de Protección Civil y Cruz Roja de Caborca, Pitiquito e Y Griega también se movilizaron a la ubicación para atender a los afectados. Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los heridos y los trasladaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Caborca. La carretera permaneció cerrada por varias horas mientras se realizaban las labores de rescate y el levantamiento del cuerpo de la víctima.

El accidente se registró la sobre carretera Caborca–La Y Griega.

Identifican a fallecido y difunden lista de lesionados

Este lunes 20 de octubre de 2025 se reportó que el fallecido fue identificado preliminarmente como Víctor Enrique Rodríguez León, de 34 años de edad, a quien se le conocía cariñosamente como 'Kike'. De manera extraoficial, se informó que el exceso de velocidad y el posible estado de ebriedad de uno de los conductores habrían provocado el accidente.

Asimismo, en redes sociales se difundió una presunta lista de las personas lesionadas:

Artemio Montaño Molina, 45 años.

Guadalupe González Miranda, 29 años.

Alma Azucena Granados Cruz, 26 años.

Isamar Núñez Vidal, 33 años.

Jared Ángeles Yon, 19 años.

Delfi María Biz Barajas, 25 años.

Eva Yolanda Calixtro López, 31 años.

María del Rosario García Bejarano, 38 años.

La víctima mortal fue identificado como Víctor Enrique Rodríguez León, de 34 años de edad.

