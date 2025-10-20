Investigan explosión en vivienda al sur de Ciudad Obregón; señalan posible ataque con dron

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes 20 de octubre, la detonación de un artefacto explosivo generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la colonia Sóstenes Valenzuela, al sur de Ciudad Obregón. El suceso, que ocurrió poco después de las 20:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Toluca y Mérida, no dejó personas lesionadas, según confirmaron las autoridades presentes en el lugar.

El suceso fue reportado por residentes de la zona, quienes alertaron a los números de emergencia tras escuchar un fuerte estallido. De acuerdo con la información inicial recabada en el sitio, el artefacto explosivo habría sido arrojado desde un dron. El objetivo fue una vivienda que, según las primeras apreciaciones, se encontraba en aparente estado de abandono, lo que habría contribuido a que no se registraran víctimas.

En respuesta al reporte, al lugar de los hechos acudieron unidades de diversas corporaciones de seguridad. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme se coordinaron para asegurar el perímetro. Como medida de precaución y para facilitar las labores de investigación, la zona fue acordonada, restringiendo el paso a vehículos y peatones.

Posteriormente, arribaron peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes iniciaron con el procesamiento de la escena. Su labor se centra en la recolección de indicios y fragmentos del artefacto para determinar su composición, así como para buscar evidencia que permita esclarecer el móvil del hecho. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado sobre la detención de alguna persona relacionada con este incidente.

#Seguridad | Golpe al crimen: En Sonora logran decomiso de más de 5 millones de dosis de droga uD83DuDEA8https://t.co/AtmBVVSjFg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Este mismo lunes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un hombre llamado José Alberto 'N', de 28 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, cometido en agravio de su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron durante la noche del 5 de octubre de 2025 en la colonia Los Héroes, de Ciudad Obregón, donde el acusado intentó asesinar a la mujer.

Fuente: Tribuna del Yaqui