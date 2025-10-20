Jaime asesinó a su propia novia por una discusión; pasará 47 años en cárcel de Edomex

Texcoco, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la sentencia de 47 años y 6 meses de prisión que fue dictada en contra de Jaime Aldana Hernández, tras ser encontrado culpable de su participación en el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental. El fallo judicial es el resultado de un proceso de investigación y litigación relacionado con los hechos ocurridos en el municipio de Chicoloapan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos tuvieron lugar el 8 de octubre de 2022. La víctima, una mujer de 38 años de edad, se encontraba en compañía del ahora sentenciado, de 39 años, en una vivienda localizada en la colonia Auris III. En ese lugar se originó una discusión que escaló a una agresión física por parte de Aldana Hernández hacia su pareja. Los análisis periciales determinaron que el individuo le ocasionó la muerte por asfixia.

Posteriormente abandonó el lugar para evadir su responsabilidad. Una vez que la FGJEM tuvo conocimiento del ilícito, se activaron los protocolos de investigación para delitos de género. El Ministerio Público recabó pruebas que permitieron identificar a Jaime Aldana Hernández como el principal partícipe del crimen. Con base en estos datos, se solicitó a la autoridad judicial la correspondiente orden de aprehensión, la cual fue otorgada y después cumplimentada.

Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición de un juez en el Distrito Judicial de Texcoco. Después de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía mexiquense, la autoridad judicial dictó la sentencia de 47 años y 6 meses de cárcel. Asimismo, se le impusieron sanciones económicas que incluyen una multa de 170 mil 790 pesos, el pago de 1 millón 443 mil 300 pesos por reparación del daño material y 96 mil 220 pesos por daño moral.

Fuente: Tribuna y FGJEM