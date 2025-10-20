Lanzan orden de arresto contra choferes de autobús volcado en carretera Guaymas-Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) que fueron giradas dos órdenes de aprehensión y mantiene un operativo de búsqueda activo para localizar a los dos conductores del autobús de la línea Tufesa que volcó el pasado 17 de octubre en la carretera Guaymas - Hermosillo. Este suceso resultó en la muerte de siete personas y dejó a 24 pasajeros con lesionados.

Martha López Holguín, directora general de Atención Temprana de la FGJES, detalló que ambos operadores se encuentran plenamente identificados y son requeridos por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños. Asimismo, enfrentan un cargo por abandono de personas, ya que las investigaciones confirmaron que huyeron del lugar tras el accidente. Para agilizar su captura, se emitieron solicitudes de colaboración a autoridades de otros estados.

Las conclusiones de los peritajes en criminalística y el dictamen de causalidad establecieron que el percance fue provocado por una pérdida de control del vehículo que derivó en su salida del camino y posterior volcadura, una secuencia de hechos atribuible a la conducción de la unidad. Tadeo Gradías Enríquez, Vicefiscal de Control de Procesos, señaló que la acumulación de los delitos imputados podría resultar en una pena de hasta 50 años de prisión para los responsables.

La Fiscalía de Sonora también investiga la posibilidad de que terceros hayan ayudado a los conductores a escapar, en cuyo caso también se procedería legalmente contra los cómplices. Paralelamente a la investigación penal, se activó un protocolo de atención integral a las víctimas. En coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la FGJES desplegó equipos jurídicos y psicológicos para brindar acompañamiento a las familias afectadas.

Especialistas en psicología asistieron a los deudos durante el difícil proceso de reconocimiento y entrega de los cuerpos, además de dar seguimiento en los hospitales al estado de salud de los heridos. Por su parte, el apoderado legal de la empresa de transporte ha colaborado con las autoridades, proporcionando la documentación de la póliza de seguros y asumiendo el compromiso de cubrir la totalidad de los gastos médicos y funerarios derivados del accidente.

La Secretaría de Salud del Estado será la encargada de proporcionar información actualizada sobre la evolución de los pasajeros que continúan hospitalizados.

Reportan 6 personas fallecidas y varios herido en volcamiento del tramo Guaymas-Hermosillo km 234. Las causas del accidente se desconocen, pero es muy sabido el exceso de velocidad con el que conducen los choferes de @tufesa. ¿Quién les mete freno? @CAPUFE @GN_MEXICO_ pic.twitter.com/dMr0ODnzWs — Rigel Oficial ?? (@ElRigel_) October 17, 2025

