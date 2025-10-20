Le dieron balazos en sus partes íntimas: Sicarios atacan a un hombre en Sonora y huyen

Caborca, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron en inmediaciones del municipio Heroica Caborca, al norte del estado, luego de que se reportara un ataque armado en una zona habitacional cercana al centro de la ciudad. Este hecho violento dejó una víctima herida, la cual recibió balazos en sus genitales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 19 de octubre de 2025, alrededor de las 19:20 horas, tiempo local, sobre la calle 7 y la avenida Antimonio, donde vecinos alertaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre una serie de balazos que se escucharon en la vía pública. Señalaron que una persona se encontraba herida, por lo que de inmediato solicitaron apoyo de paramédicos.

Los hechos ocurrieron este domingo en Caborca, Sonora. Foto: Facebook

Al arribar, elementos de la Policía Municipal de Caborca y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) localizaron diversos indicios relacionados con el ataque, entre ellos una bicicleta azul, una gorra, un teléfono celular y un par de tenis del mismo color, además de manchas de sangre. Según la información preliminar, la víctima fue identificada como Carlos M., de 52 años, quien presentaba tres heridas provocadas por arma de fuego, una de ellas en el muslo derecho y otras en sus partes íntimas.

El lesionado fue auxiliado por personal médico y trasladado de inmediato a un hospital de la región para recibir atención especializada. Hasta el momento, su estado de salud se reporta como estable. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se registró el ataque.

#Seguridad | Violenta noche en Ciudad Obregón: Asesinan a joven de 21 años en la Villa del Sol uD83DuDEA8uD83DuDE94https://t.co/9Tho8fXT0F — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

Elementos de policiacos y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron un operativo en los alrededores en busca de indicios y posibles responsables, sin que hasta ahora se haya confirmado alguna detención. A la fecha de publicación de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no ha emitido un informe oficial sobre el móvil del ataque ni sobre la posible identidad de los agresores. Las pesquisas sobre este caso continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui