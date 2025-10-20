Muere hombre de la tercera edad tras ser atropellado en Nogales; el conductor escapó

Nogales, Sonora.- Horas más tarde de sufrir un accidente de tránsito tipo atropellamiento, un hombre de la tercera edad perdió la vida en un hospital situado en el municipio de Nogales, Sonora, en hechos registrados durante la tarde del domingo 19 de octubre de 2025. Los reportes preliminares indican que, luego de que ocurriera el fatal incidente, el conductor responsable se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero.

De acuerdo con el informe oficial de la Seguridad Pública Municipal, el percance se suscitó alrededor de las 14:37 horas, cuando elementos de Tránsito Municipal recibieron el reporte sobre un accidente vial en el cruce de las calles Veracruz y Sinoquipe, ubicado en la colonia Rosarito. A su llegada, los uniformados encontraron a una persona lesionada sobre la calle Municipio de Esperanza, en el mencionado sector.

En el lugar de los hechos, los oficiales se entrevistaron con el afectado, quien se identificó como Jesús 'N', de aproximadamente 60 años de edad, quien presentaba golpes visibles y problemas de memoria, por lo que se le complicó recordar lo acontecido. En su testimonio, el adulto mayor señaló que desconoce las características del automóvil que lo arrolló y, tras el incidente, se fue caminando hasta su domicilio.

Debido a las condiciones en las que localizado, los policías no pudieron entrevistarse con el hoy occiso.

Hasta la vivienda del lesionado acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron hasta el Hospital IMSS Bienestar, en donde el personal médico lo diagnosticó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que si ponían en riesgo la vida. Para los agentes preventivos no fue posible realizar el acta de entrevista debido a las condiciones de la persona, por lo que se retiraron del citado nosocomio.

Posteriormente, a las 20:35 horas del domingo, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) alertó a los policías municipales sobre el deceso de Jesús N, ya que no logró superar las lesiones que sufrió. Hasta el momento, no se tienen datos sobre el conductor, por lo que se espera que las autoridades correspondientes brinden un informe detallado y actualizado sobre el lamentable hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui