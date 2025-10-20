Muere sargento de la Guardia Nacional en carretera de Sinaloa; volcó durante persecución

Culiacán, Sinaloa.- Una persecución en el Estado de Sinaloa culminó con un saldo fatal este lunes 20 de octubre, cuando una patrulla de la Guardia Nacional (GN) volcó sobre la maxipista Culiacán - Mazatlán. El accidente resultó en la muerte de un sargento de la corporación y dejó a otro elemento herido. Los hechos se registraron en el kilómetro 183 de la mencionada vía, a la altura del entronque conocido como el Trébol de Costa Rica.

Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los agentes federales se encontraban persiguiendo a los ocupantes de un vehículo de modelo reciente en el que presuntamente viajaban sujetos armados. Durante la maniobra, el conductor de la unidad oficial perdió el control, lo que provocó que el vehículo saliera de la carretera y volcara en una de las cunetas laterales.

Como resultado del impacto, el sargento Julián de Grados perdió la vida en el lugar. El elemento que resultó con heridas de consideración fue identificado como Luis Abel. Ambos agentes estaban adscritos al Octavo Batallón de Infantería. Paramédicos acudieron al sitio para prestar auxilio, confirmando el deceso del sargento y trasladando al agente lesionado a un hospital para recibir atención médica especializada.

En la patrulla viajaban otros dos miembros de la corporación, quienes sufrieron golpes leves y no requirieron hospitalización. Existen dos versiones preliminares sobre la causa directa del accidente. Reportes de medios locales indican que el percance pudo haber sido provocado por un ataque con armas de fuego en contra de los efectivos, lo que habría ocasionado la pérdida de control del vehículo y la salida del camino.

Sin embargo, otras versiones extraoficiales sugieren que la alta velocidad a la que se desplazaban durante la persecución, combinada con las condiciones del terreno en la bifurcación, fue el factor determinante para la volcadura. Tras el suceso, la zona fue acordonada por personal de la propia Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para facilitar las labores de los servicios periciales.

uD83DuDEA7uD83DuDE94 La tarde noche de este lunes, un sargento de la Guardia Nacional, identificado como Julián ‘N’, falleció en un accidente tipo volcadura cuando iban en una persecución. Los hechos en el trébol de Costa Rica, al sur de Culiacán | #Adiscusión pic.twitter.com/GzDezX0JG1 — Adiscusión Diario (@adiscusion) October 21, 2025

Estos últimos realizaron las diligencias correspondientes antes de ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial que confirme la detención de los individuos que eran perseguidos, y la investigación continúa abierta para esclarecer con precisión las circunstancias que rodearon el fatal accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui