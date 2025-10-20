Policía resulta herido en Hermosillo; tres personas arrestadas tras apedrear patrulla

Hermosillo, Sonora.- El pasado domingo 19 de octubre de 2025, alrededor de las 07:00 horas, fueron detenidos tres jóvenes por delitos cometidos contra funcionarios públicos y daños al Ayuntamiento de Hermosillo. De acuerdo con información extraoficial, todo comenzó cuando se reportó música a alto volumen, así como el consumo de bebidas alcohólicas en las calles La Colorada y Tajitos, en la colonia San Luis.

Se menciona que en la reunión había aproximadamente 40 personas, generando un ruido considerable que molestaba a los vecinos. Por esta razón, tras un reporte, elementos municipales se movilizaron rápidamente al lugar, donde encontraron a Jesús, Ángel Valentín y Estefani Yamileth, de 32, 23 y 19 años, respectivamente. Estas personas terminaron siendo arrestadas por agredir a los agentes.

Aunque las autoridades intentaron dialogar con los responsables al llegar a la vivienda, fueron recibidas a piedrazos, lo que provocó que se quebrara el vidrio frontal de la unidad. Asimismo, uno de los oficiales presentes sufrió una herida de dos centímetros en la frente. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si requirió ser trasladado a un hospital.

Los responsables fueron detenidos

En cuanto a los detenidos, los tres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal del caso. En un incidente similar, el 21 de septiembre, una joven identificada como María Guadalupe, de 22 años, fue detenida por agredir a un agente en la colonia 26 de Octubre, del poblado Miguel Alemán. Según medios locales, los policías estaban aprehendiendo a un hombre que molestaba a los transeúntes cuando la joven llegó enfurecida para defender a quien afirmaba era su tío.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

