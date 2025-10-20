Riña campal deja un muerto, un herido y 11 detenidos en Santa Catarina, Nuevo León

Santa, Catarina, Nuevo León.- La madrugada de este lunes 20 de octubre de 2025 se registró una pelea campal en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, la cual dejó como saldo a una persona sin vida, otra más herida por arma blanca y un total de 11 detenidos. Autoridades locales se movilizaron al lugar de los hechos para realizar las averiguaciones previas, así como los respectivos arrestos de los involucrados.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron a las 03:00 horas de este lunes y tuvieron lugar en las calles 16 de septiembre y 21 de marzo, en la colonia Ildefonso Vázquez del mencionado municipio. Se dijo que, momentos antes del violento hecho, las personas implicadas estaban disfrutando de una reunión y estaban consumiendo bebidas alcohólicas en una vivienda del sector.

Tras el incidente las autoridades municipales implementaron un rápido operativo, que permitió la captura del presunto homicida y de otras 10 personas que habrían participado en la riña", detalló el medio anteriormente citado.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/ZfwlnTN4Cg pic.twitter.com/DKz9ySYt8X — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

De forma preliminar se identificó al sujeto fallecido como José Fernando 'N', de 38 años de edad y quien era apodado entre sus conocidos como 'La Garza'. Trascendió que la víctima recibió múltiples heridas en el pecho y el abdomen provocadas por arma blanca, por lo que tuvo que ser trasladado por un vecino de la zona hacia la clínica #7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en San Pedro.

Minutos después de su ingreso al nosocomio, personal médico confirmó el deceso del individuo. Por su parte, se dijo que el herido se identificó como Juan 'N', de 30 años de edad y más conocido como 'El Tamalitos'. Derivado del ataque con el objeto punzocortante, el sujeto sufrió una herida en el brazo derecho y fue llevado al Hospital Universitario, en donde recibió atención médica por parte de los especialistas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León tomó conocimiento del caso y se encargará de esclarecer los hechos. En coordinación con la Policía de Santa Catarina, personal de la dependencia estatal realizó las primeras diligencias del suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui