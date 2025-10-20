Sangrienta mañana en Ciudad Obregón: Le arrebatan la vida a sujeto a punta de pistola en la Campestre

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana de lunes 20 de octubre de 2025 se tiñó de rojo, pues se registró un hecho violento que dejó como saldo un hombre sin vida en la colonia Campestre de Ciudad Obregón; con este asesinato ya sumarían 21 muertes violentas en lo que va del mes de octubre, según los registros periodísticos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:55 horas en la calle Pesqueira, entre Coahuila y Tabasco de la colonia antes mencionada. De acuerdo a los primeros informes, el hombre fue acribillado al interior de una vagoneta blanca. El sujeto fue identificado como Francisco, de 30 años, apodado como 'El Panchito'; según lo que se sabe, es que era residente de la colonia Plano Oriente, pero serán las investigaciones las que confirmen los datos.

Tras haber escuchado las detonaciones de arma de fuego, los vecinos llamaron rápidamente a emergencias, al número 911, y como primeros respondientes llegó la Policía Municipal, acompañados de paramédicos de la Cruz Roja; estos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona.

Tras esto, llegó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para realizar el levantamiento del cuerpo, así como de muestras que ayuden a comenzar con las investigaciones para dar con los presuntos responsables de este crimen. De los agresores que le quitaron la vida a este sujeto no se sabe nada; serán las autoridades las encargadas de darle seguimiento al caso.

Anoche, domingo 19 de octubre de 2025, se registró el asesinato de un joven en la colonia Villa del Sol. Los hechos sucedieron poco después de las 20:50 horas de este domingo, cuando el joven de 21 años se desplazaba en una bicicleta por la calle Águila y, al llegar a la esquina de la calle Tabasco, fue atacado por sujetos armados. De acuerdo con testigos visuales de los hechos, el joven responde al nombre de Giovanni A. y tenía 21 años; según lo que dijeron, era vecino del sector y bastante conocido. El joven recibió por lo menos dos disparos, por lo que cayó de su bicicleta, quedando tirado en la acera.

