Sorprenden a hombre con pistola cargada en calles de Nogales; su actitud errática lo delató

Nogales, Sonora.- Como resultado de las labores de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Policía Municipal de Nogales realizaron la detención de un hombre de 40 años de edad que portaba un arma de fuego. El aseguramiento ocurrió durante la noche del pasado 18 de octubre en la colonia Los Tapiros, ubicada en la zona centro de la ciudad, según confirmó el departamento de Seguridad Pública Municipal en su informe.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 21:35 horas, mientras una unidad policial realizaba recorridos sobre la calle Geoda. Durante el patrullaje, la conducta de un transeúnte llamó la atención de los oficiales, ya que caminaba de forma irregular, lo que levantó sospechas sobre un posible estado de intoxicación o la comisión de alguna falta administrativa. Los agentes decidieron aproximarse para realizar una inspección preventiva.

Al acercarse al individuo, quien posteriormente fue identificado como Saúl 'N', los policías observaron que llevaba una funda para arma sujeta a la altura de la pantorrilla, de la cual sobresalía visiblemente la empuñadura de un arma de fuego. De inmediato, los oficiales le dieron la orden de detenerse y levantar las manos para garantizar la seguridad de la operación. El hombre acató las indicaciones y no opuso resistencia al arresto.

Tras realizar la revisión correspondiente, se le encontró una pistola equipada con un cargador que contenía 13 cartuchos útiles. Una vez asegurada el arma, Saúl 'N' fue detenido y trasladado para ser puesto a disposición del Centro de Atención Temprana del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del implicado por el delito de portación de arma de fuego.

Por otro lado, elementos de la Policía Municipal de Nogales detuvieron a un hombre que realizó daños materiales en una vivienda, en donde también amenazó con matar a su pareja sentimental y a su hija menor de edad. Derivado de todo lo acontecido el pasado jueves 16 de octubre, el individuo, identificado como Christian W. 'N', de 44 años, fue remitido ante la autoridad competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Seguridad Pública Nogales