Tráiler se sale del camino, vuelca y su carga es saqueada en Guaymas-Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este lunes 20 de octubre de 2025, a muy temprana hora, se reportó un fuerte accidente sobre el tramo de la carretera Ciudad Obregón–Guaymas, a la altura del kilómetro 80+800. De acuerdo con información extraoficial, alrededor de las 06:00 horas, en el percance vial estuvo involucrado un tráiler que terminó saliéndose del camino tras el volcamiento.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia, quienes se encargaron de mantener el control. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se confirmó que no hubo víctimas fatales; sin embargo, se registraron cuantiosos daños, empezando por la carrocería, y actos de rapiña, ya que algunas personas se llevaban rasuradoras eléctricas, ropa, juguetes e incluso estructuras metálicas.

En lo que respecta al conductor del transporte, fue identificado como Francisco Alberto, de 42 años de edad. Según su testimonio, otro tráiler le cerró el paso, y el único movimiento que se le ocurrió fue ‘volantear’, lo que provocó que quedara al lado de la carretera. Cabe destacar que circulaba de norte a sur, proveniente de Nogales, con destino a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Asimismo, estuvieron presentes elementos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) para atender algunas lesiones que sufrió el chofer. Las investigaciones sobre la causa del accidente apenas comenzaron, por lo que todavía se desconoce el motivo exacto. Ante ello, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier pronunciamiento de fuentes oficiales.

Durante el tiempo que se realizaron las maniobras, el tráfico se mantuvo controlado; sin embargo, se recomienda que, en caso de transitar por la zona, se maneje con extrema precaución. Los accidentes están a la orden del día y la mayoría se producen por factores como alta velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, condiciones climáticas adversas, cansancio o fatiga, e incluso por el uso del celular mientras se conduce.

