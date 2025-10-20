Hermosillo, Sonora.- Un accidente vial más tuvo lugar en la capital de Sonora, Hermosillo, este lunes 20 de octubre de 2025; se trata del atropellamiento de una joven mujer que sucedió cerca de la Universidad de Sonora (Unison). Pese a los constantes llamados por parte de las autoridades, el municipio sigue registrando una alta incidencia en este tipo de sucesos, convirtiéndose en un problema de salud pública.

El hecho se registró cuando la joven mujer intentó cruzar el bulevar Luis Encinas junto a la universidad, pero fue golpeada por un vehículo que transitaba por la vialidad. La fémina terminó en el suelo tras el impacto, por lo que necesitó ser apoyada por elementos de tránsito y paramédicos de la Cruz Roja; de momento se desconoce el estado de salud de la persona. Se sabe que las víctimas del accidente tienen entre 20 y 25 años, pero no se dieron a conocer más datos particulares. En el lugar fue auxiliada, ya que quedó tirada en plena calle sin poder moverse o caminar.

Vehículo golpea y atropella a joven mujer cerca de la Unison en Hermosillo; queda tirada en el pavimento

La Policía Municipal de Hermosillo acudió al lugar de los hechos para tomar nota y hacer el deslinde correspondiente. Se dio a conocer que el vehículo involucrado en los hechos fue remolcado, pero no se dieron más detalles o señas particulares. En redes sociales fue criticado el hecho de que se tiene un puente peatonal y no es utilizado como se debería, haciendo alusión a la imprudencia de los transeúntes.

Rescatan a mujer ciclista atrapada bajo vehículo tras ser atropellada en Hermosillo

Ayer, domingo 19 de octubre de 2025, se registró un accidente vial en la colonia Miguel Hidalgo, donde una mujer que se desplazaba en una bicicleta fue atropellada por una camioneta tipo pickup; la víctima terminó debajo de las ruedas del vehículo, por lo que requirió rápido apoyo del Departamento de Bomberos. La mujer fue rescatada con éxito y fue llevada de urgencia a un hospital para recibir atención médica, mientras que la Policía de Tránsito Municipal tomó control de la zona para hacer las diligencias necesarias y determinar las responsabilidades del incidente. Hasta la publicación de esta nota, no se dio a conocer un pronóstico del estado de salud de la mujer.

Fuente: Tribuna del Yaqui