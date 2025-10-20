(VIDEO) Presuntos miembros del CJNG interrogan a joven de grupo rival en Guanajuato

Pénjamo, Guanajuato.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuenta con presencia en múltiples estados de México y uno de ellos es Guanajuato, en donde, según expertos en materia de seguridad, opera en Pénjamo, Celaya, Salamanca, Irapuato, León y zonas del sur de la entidad. En estos puntos, el grupo criminal compite por rutas de trasiego de drogas, plazas y actividades ilícitas como robo de combustible y extorsión.

De acuerdo con un reportaje de El PAÍS, informes internacionales y locales han señalado a Guanajuato como uno de los estados con mayor convulsión por estas pugnas entre grupos del crimen organizado. La organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', sostiene encarnizadas luchas contra otros cárteles como el Cártel Santa Rosa, fundado por José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro'.

Frente a este escenario, autoridades estatales y federales han incrementado operativos y decomisos, pero analistas advierten que la disputa por Guanajuato es compleja por la diversificación de los ingresos ilícitos (fentanilo, huachicol, extorsión) y la fragmentación de células, haciendo de esta zona un punto clave. La situación mantiene en alerta a la población y a las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

Penjamo, Guanajuato



Arrecia la guerra en Penjamo, Guanajuato



Fuentes nos informan de tres días violentos con ejecuciones y balaceras ante la guerra del CJNG contra “Los Talivanes”.



También nos avisan que todos los medios locales están censurados y no emiten información… pic.twitter.com/9dhSbBqZlY — Ivan (@aic_07) August 25, 2025

Circula interrogatorio del CJNG en Pénjamo

Recientemente, en redes sociales volvió a circular un video en el que presuntos integrantes del CJNG interrogan a un joven en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, lo cual activó los focos rojos por la presencia de ese cártel en la región. En las imágenes, el capturado dice pertenecer a un grupo llamado Los Talibanes. Esta célula delictiva, acorde a lo reportado por autoridades, actúa como una de las estructuras locales o escisiones que disputan plazas con el CJNG y otros grupos rivales.

Put... gente ratera, estúpida... aquí lo que sobra es dinero, deberían pagarles a los hijos de su put... madre, pendej... Manda 'El Señor de los Gallos' en Pénjamo, ahí para toda la bola de ratas de Los Talibanes. ¡Pura gente de 'El Mencho'!", se escucha decir al portavoz criminal en el material audiovisual.

Uno de los supuestos sicarios del cártel jalisciense quien apunta su arma larga contra la víctima, afirma que en Pénjamo "manda 'El R1' y 'Las Cuatro Letras'". Hace unos años, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificó a Ramón 'N', alias 'El Moncho' o 'El R1', como el segundo cabecilla del CJNG y brazo derecho de Oseguera Cervantes. En 2022 se reportó su liberación tras haber estado recluido en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui