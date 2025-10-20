Violencia en Culiacán: Tras muerte de reo, reportan balacera y riña en penal de Aguaruto

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que se localizara a un reo sin vida, un recluso resultó lesionado durante una presunta balacera y riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado al poniente de Culiacán, en hechos registrados este lunes 20 de octubre de 2025. El herido, según el informe preliminar, fue trasladado a bordo de una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) hacia un hospital de la región para recibir atención médica.
Minutos antes del mediodía de este lunes, Seguridad Pública Sinaloa confirmó la muerte de un interno en el penal de Aguaruto, quien se desvaneció dentro de su módulo y, tras una valoración médica, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, medios locales reportaron una pelea al interior del centro penitenciario, pero esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.
Hasta el momento se desconoce la identidad del afectado; sin embargo, versiones extraoficiales señalan que fue llevado a un nosocomio de la capital de Sinaloa, mientras era escoltado por elementos de la Guardia Nacional (GN) a lo largo de todo el trayecto. Personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar)resguardan las instalaciones del penal.
Una llamada que se recibió en el servicio de emergencias 9-1-1 en un primer momento indicaba que se registró una balacera y provocó la movilización de elementos de las fuerzas estatales y federales hacia la cárcel", explicó preliminarmente el portal de noticias Línea Directa, por lo que se espera un informe actualizado por parte de las autoridades en los próximos días.
Cabe mencionar que el reo fallecido, quien aparentemente sufrió un infarto, fue identificado como José Alberto 'N', de 23 años de edad. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento y traslado del cadáver. Será la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa quien se encargue de realizar las investigaciones pertinentes sobre el fallecimiento de este nuevo interno en el penal de Aguaruto.
