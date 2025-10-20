Violento domingo en Sinaloa: FGE confirma cuatro asesinatos y un 'levantón'

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado domingo 19 de octubre de 2025 se reportaron diversos actos delictivos, principalmente en los municipios de Culiacán y Navolato, ya que la violencia continúa presente en los distintos sectores de Sinaloa. A continuación en nuestro medio de comunicación te informaremos sobre todo lo que ocurrió durante este caótico fin de semana en el norte de la República Mexicana.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, ayer se registraron un total de cuatro homicidios dolosos, una privación de la libertad y un robo de vehículo. En lo que respecta a la capital del estado, iniciaron las investigaciones tras localizarse dos cuerpos sin vida en la carretera México 15, tramo Culiacán–Los Mochis. Es importante mencionar que hasta el momento no se reportan detenidos ni sospechosos relacionados con este terrible crimen.

De igual forma, un hombre identificado como Everardo fue 'levantado' el sábado 18 de octubre en la colonia Esthela Ortiz; lamentablemente, su cadáver apareció el domingo en el estacionamiento de un restaurante de hamburguesas, ubicado en la colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos. Esta noticia se suma a las múltiples desapariciones que ocurren con frecuencia en la ciudad.

Se reportó un 'levantón'

Por su parte, en el municipio de Navolato se llevan a cabo investigaciones luego de que las autoridades locales hallaran los restos de un individuo en la sindicatura de Villa Juárez. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre este asunto en particular; sin embargo, como siempre, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier nuevo informe que surja sobre este caso y otros hechos relacionados.

Según la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, previamente se recibió una denuncia por la desaparición de una camioneta, aunque en realidad no se cuentan con más detalles. Asimismo, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó la desaparición de un ciudadano en Culiacán, quien presuntamente hace unos días fue víctima de privación de la libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui