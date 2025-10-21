Accidente en Ciudad Obregón: Fuerte choque se registra en la calle California y Bordo Nuevo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante tarde de este martes 21 de octubre de 2025 se reportó un aparatoso accidente de tránsito en la intersección de la calle California y boulevard Bordo Nuevo, al norte de Ciudad Obregón, Sonora. En el percance se vieron involucrados dos vehículos particulares, los cuales sufrieron considerables daños materiales, por lo que se requirió de la intervención por parte de las autoridades locales para atender la situación.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, una camioneta Grand Vitara, color blanco, presuntamente impactó por alcance al tripulante de un vehículo Aveo, también de color blanco, provocando que terminara afuera de la avenida. A pesar de la fuerte colisión, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales considerables y la posibilidad que uno de los vehículos involucrados haya sufrido pérdida total.

Tras recibir el reporte, elementos de Tránsito Municipal se movilizaron a la ubicación y se encargaron de realizar el Informe Policial Homologado (IPH) correspondiente, además de cumplir con las averiguaciones previas para el deslinde de responsabilidades. Finalmente, las unidades siniestradas fueron remolcadas por una grúa hacia el corralón municipal, mientras se desarrollan las respectivas indagatorias para esclarecer los hechos.

Cabe mencionar que, hace apenas unos meses, Luis Chávez Chávez, comandante de Tránsito Municipal de Cajeme, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los límites establecidos para evitar tragedias. Entre las causas principales por las que se registran los incidentes viales se encuentra el uso del celular mientras se conduce, la distracción al volante, y la falta de respeto a señales de tránsito, altos y semáforos.

Una grúa remolcó a las unidades siniestradas.

Atropellan a adulto mayor

En otro caso registrado el pasado sábado 18 de octubre en Ciudad Obregón, un hombre de la tercera edad fue víctima de un atropellamiento cuando se encontraba en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, ubicada en la esquina de las calles 6 de Abril y California. Trascendió que una conductora, quien estaba saliendo de reversa, no se percató de la presencia del individuo y lo arrolló, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de la localidad.

En el lugar de los hechos no trascendió el nombre del adulto mayor lesionado.

