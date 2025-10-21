Además de Hernán Bermúdez ¿qué otros capos de alto puesto de La Barredora han caído?

Villahermosa, Tabasco.- La detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder máximo de la organización delictiva La Barredora, representa un golpe directo contra este grupo. Sin embargo, su captura es la culminación de una serie de operativos federales que, durante meses, han logrado neutralizar a otras figuras clave de su estructura de mando. El análisis de estas capturas revela la compleja red de complicidades que permitió el crecimiento de la organización.

La Barredora surgió en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, inicialmente con el pretexto de combatir el robo de combustible o huachicoleo. Con el tiempo, sus actividades se diversificaron hacia el tráfico de drogas y migrantes, entrando en directa competencia con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Informes de inteligencia militar, corroborados por el gabinete de seguridad federal, señalan que Bermúdez Requena, alias 'Comandante H' o 'El Abuelo', fue el arquitecto de esta expansión, utilizando su posición oficial para tejer alianzas y consolidar poder.

Inmediatamente por debajo de Bermúdez en la jerarquía se encontraba Ulises Pinto, alias 'El Mamado', identificado como su mano derecha. Su historial es un claro ejemplo de la infiltración del crimen en las fuerzas de seguridad. Pinto, quien ingresó a la Policía Federal de Caminos en 1994, fue detenido en 2009 por sus vínculos con Los Zetas. A pesar de este antecedente, para 2022 figuraba nuevamente en la nómina pública, esta vez como Policía de Investigación en la Fiscalía de Tabasco. Su carrera delictiva llegó a un nuevo fin el 23 de julio de 2025, cuando fue capturado por fuerzas federales en Jalisco.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA Detienen en Guadalajara, #Jalisco al presunto líder criminal Ulises Pinto, también conocido como “el Mamado”; Catalogado según medios locales, como uno de los principales generadores de violencia en #Tabasco y cabecilla (segundo al mando ) de grupo delictivo… pic.twitter.com/DznXYsm8gD — Michelle Rivera (@michelleriveraa) July 23, 2025

Otro pilar en la estructura era Carlos Tomás 'N', conocido como 'Tomasín' o 'Licenciado Tomás'. Fungiendo como asesor de Bermúdez en la Secretaría de Seguridad, su papel era estratégico. Se le atribuye la creación de nexos con el CJNG para expandir la influencia de La Barredora hacia Chiapas y Veracruz. Su detención, el 19 de enero de 2025 en Puebla, fue el catalizador que provocó la fuga de Bermúdez Requena del país. Actualmente, 'Tomasín' enfrenta un proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue trasladado a un penal de máxima seguridad.

Como el caso del detenido, Carlos Tomás "El Lic o El Tomasín” Díaz Rodríguez, líder de La Barredora (Tabasco) ligado al mando policíaco que designó el tal Adán.



Narcos, policías y políticos https://t.co/QwbVAPDW53 pic.twitter.com/7G0LZhYvI8 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) January 21, 2025

La ofensiva contra la organización no se detiene ahí. Las autoridades también han identificado a Daniel Hernández Montejo, alias 'Prada', contra quien pesa una orden de aprehensión. En un golpe a su círculo cercano, el 27 de marzo de 2025 fue arrestado Francisco Javier 'N', 'El Guasón', un expolicía estatal considerado uno de los hombres de confianza de 'Prada'.

La lista de altos mandos la completa Euler Ruvalcaba Colorado, alias 'Comandante Rayo', un personaje con un historial notorio como jefe de plaza del CJNG. Responsable de autorizar ejecuciones, Ruvalcaba se fugó del penal de Cárdenas en marzo de 2023, en un escape que el propio Bermúdez Requena atribuyó a la complicidad de los custodios. A día de hoy, permanece prófugo y es un objetivo prioritario para las autoridades.

Trasladan al penal de Oaxaca a Henrry “N” alias 'el 27', ?Adrián Rosario “N” alias 'La Geisha', ?Francisco Javier “N” alias 'Guasón' y Uriel “N” alias 'el Pescuezo', presuntos generadores de violencia en Tabascohttps://t.co/BWPsUs47Ew@SSPCTabasco@SEDENA_MEX@FGETabasco pic.twitter.com/1Z2ePkhCh4 — Fernando Hernández (@Feer_Charro) May 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui