Agresión armada en Hermosillo: Acribillan a hombre y lo dejan sin vida sobre la banqueta

Hermosillo, Sonora.- Un nuevo ataque armado se registró la noche de este martes 21 de octubre, en la colonia Maximiliano R. López, al norte de Hermosillo, que dejó como saldo a un hombre muerto. Los hechos violentos ocurrieron sobre la vía pública, en las calles República de Belice, entre República de Panamá y Joaquín Durán, generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia en el lugar.

De acuerdo con los reportes iniciales, la alerta a las autoridades se recibió alrededor de las 20:10 horas, informando sobre detonaciones en la mencionada ubicación. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar a la víctima, un hombre de edad aproximada a los 40 años, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo del occiso quedó tendido sobre la banqueta, donde fue agredido directamente.

Testimonios indican que los responsables del ataque huyeron del lugar inmediatamente después de cometer el acto, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. Las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con estos hechos. Para resguardar el área y facilitar las diligencias ministeriales, se implementó un operativo de seguridad coordinado y se procedió a acordonar el perímetro.

En el sitio estuvieron presentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo. En la escena del crimen, personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizó y aseguró varios casquillos percutidos correspondientes a un arma corta, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación.

La víctima perdió la vida tendida sobre la banqueta

El cuerpo de la víctima, quien hasta el cierre de esta edición permanece en calidad de desconocido, fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado a sus instalaciones para la realización de la necropsia de ley y los procedimientos necesarios para su futura identificación. Las indagatorias continúan a cargo de la Fiscalía estatal para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui